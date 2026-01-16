Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε για πρώτη φορά την Παρασκευή πως μπορεί να επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που είναι αντίθετες στο σχέδιο του για τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, όπως ανέφερε ο ίδιος μιλώντας σε εκδήλωση από τον Λευκό Οίκο.

«Ενδέχεται να επιβάλω δασμούς σε χώρες που δεν συμφωνούν με το σχέδιο για τη Γροιλανδία, επειδή χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας» σημείωσε ο Τραμπ.

Οι παραπάνω αναφορές έρχονται την ώρα που μια διμερής αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ ξεκίνησε επίσκεψη στην Κοπεγχάγη για να εκφράσει την υποστήριξή της προς τη Δανία και τη Γροιλανδία.

Η διήμερη επίσκεψη συνοδεύεται από μια ευρωπαϊκή επίδειξη υποστήριξης με τη μορφή στρατιωτικής αποστολής αναγνώρισης στη Γροιλανδία, το νησί της Αρκτικής που αποτελεί αυτόνομο δανικό έδαφος.

Οι 11 βουλευτές θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν και τον ομόλογο της από τη Γροιλανδία, Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας ακολουθεί μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον, κατά την οποία οι Δανοί εκπρόσωποι δήλωσαν ότι η Κοπεγχάγη και η Ουάσινγκτον διαφωνούν «θεμελιωδώς» σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας.

Δανοί αξιωματούχοι δήλωσαν μετά τη συνάντηση ότι δεν κατάφεραν να αλλάξουν τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Απειλές για δασμούς και για το Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο Τραμπ είχε απειλήσει με την επιβολή δασμών προς τις χώρες που έχουν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν, εν μέσω των μεγάλων διαδηλώσεων για την ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης που συνεχίζονται από τις 28 Δεκεμβρίου.

«Από τώρα και στο εξής, οποιαδήποτε χώρα κάνει επιχειρηματικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πληρώνει δασμό 25% σε κάθε και οποιαδήποτε συναλλαγή με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτή η απόφαση είναι τελική και αμετάκλητη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα» είχε αναφέρει ο Τραμπ με ανάρτηση του στο Truth Social.