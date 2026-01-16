Πεσκόφ: Θεωρούμε τη Γροιλανδία έδαφος της Δανίας - «Συναντίληψη» ΗΠΑ-Ρωσίας για Ουκρανία

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε την Παρασκευή ότι η Μόσχα θεωρεί τη Γροιλανδία έδαφος της Δανίας, προσθέτοντας ότι η κατάσταση του νησιού είναι «ασυνήθιστη» από πλευράς Διεθνούς Δικαίου.

«Η Ρωσία, μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο, θα παρακολουθήσει την πορεία της κατάστασης γύρω από τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Η Μόαχα ενδιαφέρεται για μια νέα επίσκεψη από τους Γουίτκοφ και Κούσνερ και την περιμένει, αλλά οι ημερομηνίες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί», σημείωσε.

Όσον αφορά το Ουκρανικό, ανέφερε ότι «οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίλυση της ''σύγκρουσης'' στην Ουκρανία αντιστοιχούν με τα συμφέροντα της Ρωσίας, εκτιμούμε τις προσπάθειές τους».

«Σημειώσαμε τις δηλώσεις των ηγετών της ΕΕ για την ανάγκη να συνομιλήσουν με τη Ρωσία. Αυτή θα ήταν μια σοβαρή αλλαγή αν αντανακλά το στρατηγικό τους όραμα... Το Κρεμλίνο έχει λάβει μηνύματα από τη Ρώμη, το Παρίσι και το Βερολίνο σχετικά με την ανάγκη διαλόγου με τη Ρωσία και το θεωρεί αυτό μια θετική εξέλιξη στην ευρύτερη δυτική θέση, δήλωσε ο Πεσκόφ. Η Ρωσία έχει διάλογο με τις ΗΠΑ, δεν υπάρχει διάλογος με τους Ευρωπαίους», υποστήριξε.

«Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ακόμη επικοινωνήσει με το Κρεμλίνο με αιτήματα για επαφές», διευκρίνισε ο Πεσκόφ.

Ο Ρώσος εκπρόσωπος δήλωσε πάντως ότι «το Λονδίνο δεν είναι πρόθυμο να συμβάλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο».

«Μια ουκρανική διευθέτηση είναι αδύνατη χωρίς μια ευρεία συζήτηση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια» σημείωσε.

Η Ρωσία ενδιαφέρεται για διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, και παραμένει ανοιχτή σε αυτή τη διαδικασία, επέμεινε ο Πεσκόφ.

Σε ό,τι αφορά το θέμα του Ιράν, ο αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν τηλεφώνησε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, και αμέσως μετά στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.