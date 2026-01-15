Στο παρά πέντε φαίνεται πως ανεστάλη μια ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι ενημερώθηκε για παύση των εκτελέσεων και της αιματηρής καταστολής των διαδηλώσεων, την ώρα που όλες οι ενδείξεις έδειχναν ότι επίκειται στρατιωτική δράση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Bild, οι ΗΠΑ ενδέχεται να ακύρωσαν την τελευταία στιγμή προγραμματισμένα πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν.

Αρχικά, αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό απομακρύνθηκε σε ασφαλείς τοποθεσίες την Τετάρτη. Στη συνέχεια, το βράδυ της Πέμπτης, ο εναέριος χώρος του Ιράν έκλεισε.

Εικόνες από ραντάρ έδειχναν ότι δεν υπήρχαν πολιτικές πτήσεις πάνω από τη χώρα. Την ίδια στιγμή, αεροσκάφη ανεφοδιασμού απογειώθηκαν από την αμερικανική βάση στο Κατάρ, όπως κατέγραφαν δημόσιες υπηρεσίες παρακολούθησης πτήσεων.

Παράλληλα, στρατηγικά βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής για την εκτέλεση δευτερευόντων πληγμάτων, εφόσον κρινόταν αναγκαίο, σύμφωνα με τη New York Times.

Six KC-135 tankers departed al-Udeid base pic.twitter.com/Esnew8RFe8 — Barak Ravid (@BarakRavid) January 14, 2026

Ωστόσο, αυτή η ετοιμότητα φαίνεται ότι ανεστάλη αργά το βράδυ της Τετάρτης, όπως δήλωσε άλλος Αμερικανός αξιωματούχος.

Το δίκτυο αναλυτών ανοικτών πηγών Faytuks Network κατέγραψε επίσης θορύβους μαχητικών αεροσκαφών σε έντεκα σημεία του εναέριου χώρου του Ιράκ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην επικείμενο πλήγμα.

We’ve mapped where vetted locals reported jet noise in the past few hours. This could be routine activity, but it may indicate heightened aerial posturing or possible air-defense probing by the IAF/USAF. pic.twitter.com/p3uO0PIePC — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 15, 2026

Η αιφνιδιαστική υπαναχώρηση

Και τότε συνέβη κάτι απρόσμενο: ο Τραμπ δήλωσε το ίδιο βράδυ σε δημοσιογράφους ότι, κατά την εκτίμησή του, οι μουλάδες είχαν σταματήσει τις δολοφονίες. Όπως είπε, το πληροφορήθηκε από μια «πολύ σημαντική, αξιόπιστη πηγή από την άλλη πλευρά» και πρόσθεσε: «Έχουν σταματήσει και δεν υπάρχουν σχέδια για εκτελέσεις».

Πράγματι, νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε δηλώσει στο Fox News ότι δεν θα πραγματοποιηθούν εκτελέσεις δια απαγχονισμού «ούτε σήμερα ούτε αύριο», εννοώντας ότι η εκτέλεση του 26χρονου διαδηλωτή Ερφάν Σολτανί, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη, θα αναβαλλόταν.