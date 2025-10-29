Ο στρατός του Λιβάνου εξάντλησε τα εκρηκτικά του ανατινάζοντας αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ

O λιβανέζικος στρατός έχει ανατινάξει τόσες πολλές αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ, που έχει ξεμείνει από εκρηκτικά, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters.

Όπως ανέφεραν οι πηγές, η μία ασφαλείας και η άλλη λιβανέζος αξιωματούχος, η έλλειψη εκρηκτικών, η οποία δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, δεν εμπόδισε τον στρατό να επιταχύνει τις επιχειρήσεις αναζήτησης για κρύπτες όπλων της τρομοκρατικής οργάνωσης στο νότο.



Σύμφωνα με το λιβανέζικο μέσο ενημέρωσης, Elnashra, ο στρατός πλέον αρκείται στο να σφραγίζει τις τοποθεσίες που βρίσκει, αντί να τις καταστρέφει, μέχρι να φτάσουν αμερικανικές αποστολές εκρηκτικών μηχανισμών και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού, ανέφεραν στο Reuters δύο άλλοι αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις πρόσφατες δραστηριότητες του στρατού.

Επιπλέον, ανέφεραν ότι οι έρευνες αποκάλυψαν εννέα νέες κρύπτες όπλων τον Σεπτέμβριο. Η πηγή ασφαλείας πρόσθεσε ότι δεκάδες σήραγγες που χρησιμοποιούνται από το κόμμα έχουν επίσης σφραγιστεί και περισσότεροι στρατιώτες στρατολογούνται για ανάπτυξη στο νότο.

Ένας ακόμη Λιβανέζος αξιωματούχος κοντά στη Χεζμπολάχ δήλωσαν στο πρακτορείο ότι «παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει ο στρατός, θέλει να αποφύγει την υποδαύλιση εντάσεων και να κερδίσει χρόνο ώστε οι Λιβανέζοι πολιτικοί να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με το οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ σε άλλα μέρη της χώρας».