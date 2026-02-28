Ο στρατός του Ισραήλ έπληξε θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν θέσεις της Χεζμπολάχ, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Τα πλήγματα ανακοινώθηκαν χονδρικά δυο ώρες προτού γίνει γνωστό ότι άρχισε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ --από κοινού με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους των δυο χωρών-- εναντίον του Ιράν.

«Σε ανταπόδοση για τις επανειλημμένες παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός έπληξε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο», ανέφερε μέσω Telegram ο ισραηλινός στρατός, που κατηγορεί το σιιτικό κίνημα ότι αποπειράται να επανεξοπλιστεί.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο είναι στην πράξη καθημερινοί, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 βάζοντας, στη θεωρία, τέλος σ’ έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου.