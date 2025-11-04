Ο Πούτιν ζητά από το υπουργικό του συμβούλιο «οδικό χάρτη» για την εξόρυξη σπάνιων γαιών

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την Τρίτη το ρωσικό υπουργικό συμβούλιο να καταρτίσει μέχρι 1 Δεκεμβρίου έναν οδικό χάρτη για την εξόρυξη σπάνιων γαιών.

Όπως αναφέρει το Reuters, η λίστα καθηκόντων για τους υπουργούς, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Κρεμλίνου, ο Πούτιν ζήτησε επίσης να ληφθούν μέτρα για την ανάπτυξη μεταφορικών συνδέσεων στα σύνορα της Ρωσίας με την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

Οι σπάνιες γαίες, που χρησιμοποιούνται σε κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρικά οχήματα και οπλικά συστήματα, έχουν αποκτήσει κρίσιμη στρατηγική σημασία στο διεθνές εμπόριο.

Τον Απρίλιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε συμφωνία με την Ουκρανία, που θα έδινε στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση σε νέες συμφωνίες για ουκρανικά ορυκτά και θα χρηματοδοτούσε επενδύσεις στην ανοικοδόμηση της χώρας.

Η Ρωσία δηλώνει επίσης ενδιαφέρον για συνεργασία με τις ΗΠΑ σε έργα σπάνιων γαιών, αλλά οι προοπτικές έχουν καθυστερήσει λόγω της έλλειψης προόδου για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Κίνα, κυρίαρχος παραγωγός σπάνιων γαιών, έχει απαντήσει στους αμερικανικούς δασμούς περιορίζοντας τις εξαγωγές τους φέτος.

Η εντολή του Πούτιν — συνοπτική παρουσίαση των αποφάσεων από το Φόρουμ Οικονομίας της Άπω Ανατολής που παρακολούθησε τον Σεπτέμβριο στο Βλαδιβοστόκ — δεν αναφέρει λεπτομέρειες για το σχέδιο της Ρωσίας σχετικά με τις σπάνιες γαίες.

Μεταξύ άλλων, ο Πούτιν ζήτησε από την κυβέρνηση να αναπτύξει πολυτροπικά κέντρα μεταφορών και logistics στα σύνορα με Κίνα και Βόρεια Κορέα, συμπεριλαμβάνοντας δύο υπάρχουσες σιδηροδρομικές γέφυρες με την Κίνα και μια προγραμματισμένη νέα γέφυρα προς τη Βόρεια Κορέα, η οποία πρέπει να λειτουργήσει έως το 2026.

Οι δύο χώρες της Άπω Ανατολής έχουν ενισχύσει τις οικονομικές τους σχέσεις με τη Μόσχα, μετά την επιβολή κυρώσεων από τη Δύση εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.