Ο Πούτιν καταδικάζει τις «διακριτικές» κυρώσεις πριν από το ταξίδι του στην Κίνα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε το Σάββατο ότι η Μόσχα και το Πεκίνο στέκονται ενωμένες ενάντια στις «διακριτικές» κυρώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο, καθώς κατευθύνεται προς την Κίνα για μια σύνοδο κορυφής που θα συγκεντρώσει μερικές από τις χώρες που έχουν υποστεί τις πιο σκληρές κυρώσεις στον κόσμο.

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας Xinhua, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα και το Πεκίνο «υιοθετούν κοινή στάση ενάντια στις διακριτικές κυρώσεις που εμποδίζουν την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των μελών της BRICS και του κόσμου γενικότερα». Ο Πούτιν θα μεταβεί στην Κίνα την Κυριακή για μια προγραμματισμένη τετραήμερη επίσκεψη.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ φιλοξενεί ηγέτες από διάφορες χώρες που έχουν υποστεί δυτικές κυρώσεις, όπως η Βόρεια Κορέα, το Ιράν, η Μιανμάρ και η Λευκορωσία, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης, η οποία ξεκινά την

Αφού αγνόησε τη συνάντηση του περασμένου έτους, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι θα παραστεί επίσης στη συνάντηση στο Πεκίνο. Οι σχέσεις μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ έφτασαν σε χαμηλό σημείο αυτό το μήνα, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμό 50% στα ινδικά προϊόντα λόγω της αγοράς ρωσικού πετρελαίου από τη χώρα.

Ο Πούτιν θα παραμείνει στην Κίνα μέχρι την Τετάρτη, όταν ο Σι θα διοργανώσει στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας.

Μαζί με τον Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας, στην παρέλαση θα παραστούν ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίκο και ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Αυτό συμβαίνει καθώς αρκετοί υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ κάλεσαν το Σάββατο τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεργαστούν με την Ευρώπη για να ασκήσουν πίεση στον Πούτιν να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου του κατά της Ουκρανίας πριν από την προθεσμία που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.