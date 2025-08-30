Τέμπη: Mια οργανωμένη επιχείρηση δολιοφθοράς

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως πάνω στη μνήμη των νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών στήθηκε, οργανώθηκε και εκτελέστηκε μια πολυεπίπεδη επιχείρηση πολιτικής δολιοφθοράς. Μια επιχείρηση που δεν στόχευε απλώς στην αποδόμηση της κυβέρνησης, αλλά στην αποσταθεροποίηση του ίδιου του κράτους, στην αλλοίωση της κοινωνικής συνοχής και στην εργαλειοποίηση του εθνικού πένθους για αλλότριους σκοπούς.

Η δημοσιοποίηση του πορίσματος της Πυροσβεστικής, το οποίο έβαλε την οριστική ταφόπλακα σε όλες τις θεωρίες συνωμοσίας περί «παράνομου φορτίου ξυλολίου» και άλλων φανταστικών σεναρίων που αναπαράγονταν για δύο χρόνια, αποκάλυψε το μέγεθος της απάτης. Οι θεωρίες αυτές δεν γεννήθηκαν αυθόρμητα, ούτε προέκυψαν από τη φυσιολογική απορία της κοινής γνώμης. Ήταν κατασκευασμένες, μεθοδευμένες και μελετημένες.

