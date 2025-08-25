Ο Νετανιάχου στηρίζει το σχέδιο του Λιβάνου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέφρασε τη Δευτέρα την ετοιμότητα του ώστε να στηρίξει τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση του Λιβάνου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Νετανιάχου.

Υπενθυμίζεται πως το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου παρουσίασε μέσα στον Αύγουστο ένα πλάνο για τον αφοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων που δρουν στη χώρα εντός του 2025.

Ο Νετανιάχου ανέφερε πως η απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρόσθεσε πως το Ισραήλ είναι έτοιμο να στηρίξει την κυβέρνηση του Λιβάνου.

«Εάν ο στρατός του Λιβάνου λάβει μέτρα για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ θα ανταποκριθεί με αντίστοιχες ενέργειες, όπως η σταδιακή μείωση της ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας στον Λίβανο» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως το σχέδιο της κυβέρνησης του Λιβάνου για τον αφοπλισμό της οργάνωσης που στηρίζει το Ιράν έχει τη στήριξη και των ΗΠΑ.

Το Reuters αναφέρει πως το πλάνο για τον αφοπλισμό υποβλήθηκε από τον Αμερικανό απεσταλμένο Τομ Μπάρακ και περιγράφει την πιο λεπτομερή πρόταση που έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής για τον περιορισμό της στρατιωτικής δύναμης της Χεζμπολάχ.

Η οργάνωση έχει απορρίψει επανειλημμένες εκκλήσεις για αποστρατιωτικοποίηση, ιδίως μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ στα τέλη του 2024.

Η εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ τον Νοέμβριο έθεσε τέλος στη σύγκρουση, καλώντας τον Λίβανο να κατασχέσει όλα τα «παράνομα» όπλα σε ολόκληρη τη χώρα και δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον λιβανικών στόχων.

Ωστόσο, το Ισραήλ διατηρεί στρατεύματα σε πέντε θέσεις κατά μήκος των νότιων συνόρων του Λιβάνου.