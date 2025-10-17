Ο Μπέσεντ ζητά από ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα πιο αυστηρή στάση απέναντι στην Κίνα

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έδωσε την Παρασκευή συγκεκριμένες οδηγίες προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα να υιοθετήσουν πιο αυστηρή στάση απέναντι στις κρατικά καθοδηγούμενες οικονομικές πρακτικές της Κίνας, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να επαναπροσανατολίσει τους παγκόσμιους δανειστές στις βασικές τους αποστολές.

Σε δήλωση προς την επιτροπή καθοδήγησης του ΔΝΤ, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι ο οργανισμός θα πρέπει να ενισχύσει τις δραστηριότητες παρακολούθησης των χωρών με «αντικειμενικότητα και ισοτιμία». Επίσης, είπε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα θα πρέπει να σταματήσει την υποστήριξή της προς την Κίνα και να μεταφέρει πόρους σε χώρες με μεγαλύτερες ανάγκες.

«Το ΔΝΤ δεν πρέπει να διστάζει να θέτει δύσκολα ερωτήματα, να αναδεικνύει πιο καθαρά τις εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες, να εμβαθύνει την κατανόησή του για το πώς οι βιομηχανικές πολιτικές σε μεγάλες οικονομίες όπως η Κίνα συμβάλλουν σε αυτές τις ανισορροπίες, να εξηγεί τις πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις τους και να προτείνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα», ανέφερε ο Μπέσεντ στη δήλωσή του προς την Διεθνή Νομισματική και Χρηματοοικονομική Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και ο Κινέζος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Χε Λιφένγκ, θα έχουν τηλεφωνική συνομιλία την Παρασκευή για να συζητήσουν τις συνεχιζόμενες εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε η CNBC την Παρασκευή, χωρίς να αποκαλύψει την ώρα της κλήσης.