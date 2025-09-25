Ο Μερτς ζητά από την ΕΕ να αποδεσμεύσει «παγωμένα» ρωσικά περουσιακά στοιχεία για να στηρίξει την Ουκρανία

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει έως και 140 δισ. ευρώ από τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτήσει την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας — μια κίνηση που σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια έκφραση υποστήριξης αυτού του επιπέδου από τη Γερμανία.

Η πρόταση για ένα άτοκο δάνειο της ΕΕ, όπως περιγράφηκε σε άρθρο γνώμης στους Financial Times, αποσκοπεί στο να προσφέρει μακροπρόθεσμη στήριξη στην Ουκρανία χωρίς να παραβιάζονται δικαιώματα ιδιοκτησίας.

Τα περιουσιακά στοιχεία θα παρέμεναν «παγωμένα» έως ότου η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις για τον πόλεμο, πρότεινε ο Μερτς, απαντώντας σε μακροχρόνιες νομικές και οικονομικές ανησυχίες που μέχρι τώρα έκαναν τη Γερμανία και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ επιφυλακτικά απέναντι στην κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με το σχέδιο, εγγυητές του δανείου θα είναι αρχικά τα κράτη - μέλη και αργότερα, από το 2028, θα στηρίζεται στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

«Χρειαζόμαστε μια νέα ώθηση για να αλλάξουμε τους υπολογισμούς της Ρωσίας», δήλωσε ο Μερτς στο άρθρο. «Τώρα είναι η στιγμή να εφαρμόσουμε έναν αποτελεσματικό μοχλό που θα διαταράξει το κυνικό παιχνίδι του Ρώσου προέδρου να κερδίσει χρόνο και θα τον φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Το δάνειο θα πρέπει να αποπληρωθεί μόλις η Ρωσία δεσμευθεί να καταβάλει αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσε στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Το άρθρο γνώμης σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Μερτς δίνει τη στήριξή του σε σχέδιο της ΕΕ για τη διοχέτευση περίπου 210 δισ. ευρώ - που βρίσκονται σε βελγικό θεματοφυλάκιο - προς την Ουκρανία χωρίς κατάσχεσή τους, μια «κόκκινη γραμμή» για πολλά κράτη μέλη και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το σχέδιο, σημαντικό για τη στήριξη της Ουκρανίας εν μέσω αβεβαιότητας για τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να κυριαρχήσει σε άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη την επόμενη εβδομάδα.

«Προτείνω, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη Οκτωβρίου, να δώσουμε την εντολή για την προετοιμασία αυτού του μηχανισμού με νομική ασφάλεια», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι οι πληρωμές θα πρέπει να εκταμιεύονται σε δόσεις και οι αποφάσεις για τα οπλικά συστήματα να λαμβάνονται από κοινού από το Κίεβο και τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Μέχρι τώρα, η ΕΕ έχει αντλήσει μόνο τους τόκους που παράγονται από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία πάγωσαν μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ και ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατιωτικός υποστηρικτής της Ουκρανίας, είχε μέχρι σήμερα εκφράσει νομικές ανησυχίες για κάθε πρόταση πλήρους κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο μεγαλύτερος ενιαίος υποστηρικτής και προμηθευτής όπλων της Ουκρανίας, αλλά ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο της δικής της αμυντικής επιβάρυνσης.