O Φρίντριχ Μερτς έχει επικριθεί ως «μοναχικός καγκελάριος», επειδή συχνά έχει ανακοινώσει αποφάσεις που αιφνιδίασαν ακόμα και συνεργάτες του. Έχει επίσης κατηγορηθεί ως «καγκελάριος εξωτερικού», επειδή έχει αφιερώσει πολύ χρόνο σε «διεθνείς υποθέσεις», ταξιδεύοντας διαρκώς στο εξωτερικό, όπως αναφέρει η DW.

Το Σάββατο αποφάσισε να απαντήσει εμμέσως στη δεύτερη κατηγορία, επιβεβαιώνοντας την πρώτη. Μιλώντας σε κομματική εκδήλωση στο Όσναμπρουκ προανήγγειλε σκληρές διαπραγματεύσεις με τους εταίρους του Σοσιαλδημοκράτες για το καυτό θέμα των μεταρρυθμίσεων του κοινωνικού κράτους.

Φρόντισε μάλιστα να θέσει και κόκκινες γραμμές λέγοντας: «Με αυτή την κυβέρνηση, υπό τη δική μου ηγεσία, δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά αύξηση του φόρου εισοδήματος για τις μεσαίες επιχειρήσεις στη Γερμανία, ακόμα και αν μέσα στο SPD υπάρχουν κάποιοι που βρίσκουν ευχαρίστηση στο να συζητούν για φορολογικές αυξήσεις».

Ήταν μια προειδοποιητική βολή και προς τον Σοσιαλδημοκράτη αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο φορολόγησης των υψηλών εισοδημάτων και της μεγάλης περιουσίας. «Καμιά εναλλακτική δεν θα φύγει από το τραπέζι» είχε πει ο Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι υπάρχουν μαύρες τρύπες στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών και έχει ζητήσει από τους συναδέλφους του υπουργούς να του στείλουν προτάσεις, για το που θα μπορούσαν να μειωθούν περιττές δαπάνες.

Ο απόλυτος τόνος των δηλώσεων Μερτς προκάλεσε αίσθηση επειδή ακριβώς γνωρίζει την «ευαισθησία» των Σοσιαλδημοκρατών για κοινωνικά ζητήματα, αλλά και τις τριβές που ήδη έχουν εμφανιστεί εντός της κυβέρνησης εμποδίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της. Ο ίδιος ο καγκελάριος παραδέχτηκε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τα όσα έχει πετύχει ως τώρα η κυβέρνησή του. «Πρέπει να βελτιωθούμε» είπε χαρακτηριστικά, αλλά έριξε εμμέσως το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης στους εταίρους του, ευχόμενος στο SPD να γίνει «πιο κριτικό απέναντι στη μετανάστευση και πιο φιλικό προς τη βιομηχανία».

Αυτό που ζητά η βιομηχανία είναι περισσότερα κίνητρα, φοροαπαλλαγές, ευελιξία στο εργασιακό και περικοπές στον κοινωνικό τομέα. Όλα αυτά που φοβίζουν εκείνα τα μέλη του SPD που από την αρχή είχαν επιφυλάξεις για την είσοδο σε αυτή την κυβέρνηση.