Ο Μακρόν στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα ταξιδέψει τη Δευτέρα στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων το Σάββατο.

Το σχέδιο, το οποίο μεσολαβήθηκε από τον Τραμπ σε συνεργασία με το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, στοχεύει στην εγκαθίδρυση μόνιμης εκεχειρίας, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την πλήρη αποκατάσταση της ανθρωπιστικής πρόσβασης στη Γάζα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Ο Μακρόν θα συναντηθεί με περιφερειακούς εταίρους για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση της συμφωνίας, προστίθεται.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα επαναβεβαιώσει επίσης τη δέσμευση της Γαλλίας στη λύση των δύο κρατών, ως βάση για μια διαρκή ειρήνη, ασφάλεια και ανοικοδόμηση στην περιοχή, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει διεθνή Σύνοδο για τη Γάζα παρουσία Τραμπ και Σίσι

Υπενθυμίζεται ότι η Αίγυπτος σχεδιάζει να φιλοξενήσει διεθνή Σύνοδο για τη Γάζα, μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, βάσει ενός αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου.

Της Συνόδου, που θα διεξαχθεί στο αιγυπτιακό θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα, Σαρμ ελ Σέιχ, θα συμπροεδρεύσουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ανακοίνωσε σήμερα το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντέλ-Άτι και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν σε μια τηλεφωνική επικοινωνία τα σχέδια για τη Σύνοδο και τη συμμετοχή άλλων χωρών, πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωση.

Δεν δόθηκαν καμία συγκεκριμένη ημερομηνία της συνάντησης ή επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν.

Ευρωπαίοι και Άραβες ηγέτες αναμένεται να παραστούν στη Σύνοδο, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ τη Δευτέρα και να απευθυνθεί στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που το κάνει από το 2008 με τον Τζορτζ Μπους.