Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει υπογράψει διάταγμα που θα του δώσει διευρυμένες εξουσίες σε περίπτωση στρατιωτικής εισβολής στη χώρα, ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες.

Το διάταγμα θα επιτρέψει στον Μαδούρο να κινητοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις σε όλη τη Βενεζουέλα και να παραχωρήσει στον στρατό τον έλεγχο των δημόσιων υπηρεσιών και της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Η περίοδος ισχύος έχει οριστεί σε 90 ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης για διάστημα άλλων 90 ημερών.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας υπέγραψε το διάταγμα μεσούσης της κρίσης με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν στείλει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ότι κατέστρεψαν τρία ταχύπλοα που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα, σκοτώνοντας 14 επιβαίνοντες.



Συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα τον Σεπτέμβρη διέταξαν την αποστολή δέκα μαχητικών αεροσκαφών F-35 σε αεροδρόμιο του Πουέρτο Ρίκο για επιχειρήσεις κατά καρτέλ ναρκωτικών, σύμφωνα με πηγές, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατιωτική παρουσία τους στην Καραϊβική — μια κινητικότητα που αυξάνει την ένταση με τη Βενεζουέλα.



Η νέα ανάπτυξη προστίθεται ήδη σε μια ισχυρή αμερικανική παρουσία στο νότιο τμήμα της Καραϊβικής, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υλοποιεί την προεκλογική του δέσμευση να καταστείλει ομάδες που, όπως υποστηρίζει, διοχετεύουν ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αποκάλυψη για τα F-35 έγινε λίγες ώρες αφότου το Πεντάγωνο κατηγόρησε τη Βενεζουέλα για «εξαιρετικά προκλητική» πτήση μαχητικών αεροσκαφών την Πέμπτη πάνω από αμερικανικό πολεμικό πλοίο.



Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να επιχειρεί να συνδέσει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, με τη διακίνηση ναρκωτικών — κατηγορίες που το Καράκας απορρίπτει. Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ τον κατηγορεί ότι ηγείται της συμμορίας Tren de Aragua, την οποία η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση τον Φεβρουάριο.

Ο Νικολάς Μαδούρο θεωρεί πως η Ουάσινγκτον εξυφαίνει σχέδια με στόχο την ανατροπή του.

«Αυτό που η κυβέρνηση των ΗΠΑ και ο πολέμαρχος Μάρκο Ρούμπιο κάνουν εναντίον της Βενεζουέλας, συνιστά απειλή» για τη χώρα, είπε χθες Δευτέρα η Ροδρίγκες σε ξένους διπλωμάτες.