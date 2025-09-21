Ο Μαδούρο δηλώνει «ανοιχτός» σε απευθείας συνομιλίες με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Γκρένελ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, προσφέρθηκε να εμπλακεί σε απευθείας συνομιλίες με τη διοίκηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά την πρώτη αμερικανική επίθεση σε πλοίο από τη χώρα της Νότιας Αμερικής, το οποίο, σύμφωνα με τον Τραμπ, μετέφερε διακινητές ναρκωτικών.

Σε επιστολή προς τον Τραμπ, που είδε το Reuters το Σάββατο και δημοσιεύτηκε από τη Βενεζουέλα την Κυριακή, ο Μαδούρο απέρριψε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι η Βενεζουέλα παίζει σημαντικό ρόλο στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, επισημαίνοντας ότι μόλις το 5% των ναρκωτικών που παράγονται στην Κολομβία διακινείται μέσω της Βενεζουέλας - εκ των οποίων, όπως είπε, το 70% εξουδετερώνεται και καταστρέφεται από τις βενεζουελανές αρχές.

«Πρόεδρε, ελπίζω ότι μαζί μπορούμε να νικήσουμε τα ψεύδη που έχουν δυσφημήσει τη σχέση μας, η οποία πρέπει να είναι ιστορική και ειρηνική», έγραψε ο Μαδούρο στην επιστολή. «Αυτά και άλλα ζητήματα θα είναι πάντα ανοικτά για μια άμεση και ειλικρινή συζήτηση με τον ειδικό απεσταλμένο σας (Ρίτσαρντ Γκρένελ), ώστε να ξεπεράσουμε τον θόρυβο των μέσων ενημέρωσης και τις ψευδείς ειδήσεις.»

Σημείωσε ότι ο Γκρένελ είχε βοηθήσει να επιλυθούν γρήγορα προηγούμενοι ισχυρισμοί ότι η Βενεζουέλα αρνιόταν να δεχτεί πίσω μετανάστες, προσθέτοντας: «Μέχρι σήμερα, αυτό το κανάλι λειτουργεί άψογα.»

Πηγές εξοικειωμένες με το θέμα δήλωσαν στο Reuters ότι οι πτήσεις απέλασης, που πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα και μεταφέρουν παράνομους μετανάστες στη Βενεζουέλα από τις ΗΠΑ, συνεχίζονται αδιάλειπτα παρά τις αμερικανικές επιθέσεις.

Η επιστολή του Μαδούρο ήταν ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου, τέσσερις ημέρες μετά την αμερικανική επίθεση σε ένα σκάφος που η διοίκηση Τραμπ υποστήριξε, χωρίς στοιχεία, ότι μετέφερε διακινητές ναρκωτικών. Η επίθεση σκότωσε 11 άτομα, τα οποία ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν μέλη της συμμορίας Tren de Aragua και εμπλεκόμενοι στη διακίνηση ναρκωτικών.

Μετά τη δημοσίευση της επιστολής την Κυριακή, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας επιβεβαίωσε ότι δόθηκε σε μεσολαβητή στις 6 Σεπτεμβρίου.

Ο Λευκός Οίκος δεν έκανε άμεσο σχόλιο.

Το Σάββατο, ο Τραμπ ενίσχυσε την εκστρατεία πίεσής του, προειδοποιώντας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι η Βενεζουέλα πρέπει να αποδεχτεί την επιστροφή όλων των κρατουμένων που, όπως είπε, η Βενεζουέλα είχε εξαναγκάσει στις ΗΠΑ, αλλιώς θα πληρώσει «ανυπολόγιστο» τίμημα.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε τουλάχιστον την τρίτη επίθεση κατά υποτιθέμενων σκαφών διακίνησης ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα, εν μέσω μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής ανάπτυξης στην νότια Καραϊβική, που περιλαμβάνει επτά πολεμικά πλοία, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και μαχητικά F-35 stealth.

Η επίθεση σκότωσε «3 άνδρες ναρκοτρομοκράτες πάνω στο σκάφος», είπε ο Τραμπ, χωρίς να παράσχει στοιχεία.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, η οποία δηλώνει ότι έχει αναπτύξει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και την υπεράσπιση της χώρας, δήλωσε ότι κανένας από τους νεκρούς στην πρώτη επίθεση δεν ανήκε στην Tren de Aragua. Επίσης αρνείται τους ισχυρισμούς για δεσμούς ανώτερων βενεζουελανών αξιωματούχων με συμμορίες ναρκωτικών.

Ο Μαδούρο έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να τον ανατρέψουν από την εξουσία. Αυτήν την εβδομάδα, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι επιθυμεί αλλαγή καθεστώτος, αλλά ο Λευκός Οίκος τον προηγούμενο μήνα διπλασίασε το ποσό της ανταμοιβής για πληροφορίες που οδηγούν στη σύλληψη του Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια, κατηγορώντας τον για σχέσεις με διακίνηση ναρκωτικών και εγκληματικές οργανώσεις.

Ο Μαδούρο επανέλαβε την άρνησή του στην επιστολή προς τον Τραμπ.

«Αυτή είναι η πιο προκλητική περίπτωση παραπληροφόρησης κατά της χώρας μας, με στόχο να δικαιολογήσει μια κλιμάκωση σε ένοπλη σύγκρουση που θα προκαλέσει καταστροφικές ζημιές σε ολόκληρη την ήπειρο», έγραψε στην επιστολή του προς τον Τραμπ.

Η διοίκηση Τραμπ φαίνεται διχασμένη σχετικά με τη Βενεζουέλα, με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να ηγούνται της εκστρατείας πίεσης κατά του Μαδούρο, ενώ ο Γκρένελ, που υπηρέτησε ως αναπληρωτής διευθυντής εθνικής πληροφοριών κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, και άλλοι προωθούν τη διπλωματία.

Στην επιστολή του, ο Μαδούρο είπε ότι είχε και θα συνεχίσει να επικοινωνεί με τον Γκρένελ, που βοήθησε να οργανωθούν οι πτήσεις απέλασης, με κάποιες να πηγαίνουν απευθείας στο Καράκας και άλλες μέσω Ονδούρας.

Αξιωματούχος της διοίκησης δήλωσε ότι πάνω από 8.000 Βενεζουελάνοι έχουν απελαθεί από τις ΗΠΑ με αυτές τις πτήσεις μέχρι σήμερα. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τους αριθμούς.

Ο Γκρένελ συνεργάστηκε επίσης με το καθεστώς Μαδούρο για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση επτά Αμερικανών πολιτών, μεταξύ των οποίων και ο βετεράνος της Αεροπορίας Τζο Σεντ Κλερ, που απελευθερώθηκε τον Μάιο και η οικογένειά του δήλωσε ότι κρατούνταν άδικα στη Βενεζουέλα από τον Νοέμβριο του 2024.