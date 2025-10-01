Ο Λευκός Οίκος πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο του Τραμπ για ειρήνη

Ο Λευκός Οίκος υπογράμμισε την Τετάρτη πως το τελεσίγραφο που έχει βάλει ο Ντόναλντ Τραμπ προς τη Χαμάς για να αποδεχτεί το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα παραμένει σε ισχύ, σημειώνοντας παράλληλα πως σε αντίθετη περίπτωση, το Ισραήλ έχει το «πράσινο φως» προκειμένου να κλιμακώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, είπε πως η προθεσμία τριών έως τεσσάρων ημερών που έδωσε την Τρίτη ο Τραμπ προς τη Χαμάς παραμένει σε ισχύ.

«Μπορώ να σας πω ότι διεξάγονται ορισμένες πολύ ευαίσθητες συζητήσεις, αλλά σίγουρα δεν θέλω να προτρέξω οποιαδήποτε ανακοίνωση από αυτό το βήμα. Θα αφήσω τον ειδικό απεσταλμένο, Στήβεν Γουίτκοφ και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να το χειριστούν» ανέφερε η ίδια μιλώντας στην ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Νωρίτερα την Τετάρτη, το σαουδαραβικό κανάλι Al-Hadath μετέδωσε ανώνυμα δηλώσεις στελέχους της Χαμάς που ανέφερε πως η οργάνωση έχει ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με ορισμένα σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα.

Σχετικά με την πρόβλεψη του σχεδίου για τον αφοπλισμό της Χαμάς, η πηγή πρόσθεσε πως η τρομοκρατική οργάνωση επιθυμεί διάκριση μεταξύ αμυντικών και επιθετικών όπλων, ισχυριζόμενος ότι «τα αμυντικά όπλα είναι δικαίωμα της Χαμάς».

Είπε ακόμα ότι η οργάνωση απορρίπτει οποιοδήποτε διεθνές όργανο που διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας, επιμένοντας ότι Παλαιστίνιοι πρέπει να διοικούν τον θύλακα.

Σύμφωνα με την πηγή, η Χαμάς απαιτεί επίσης σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, μαζί με εγγυήσεις για τη διασφάλιση του τερματισμού του πολέμου. Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει ότι η αποχώρηση των Ισραηλινών θα βασίζεται στον βαθμό ανταπόκρισης της Χαμάς στο σχέδιο.

Παράλληλα, προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς εντός 72 ωρών, τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης και τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Σημειώνεται πως μέχρι το βράδυ της Τετάρτης δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση της οργάνωσης της Χαμάς, σχεδόν 48 ώρες αφότου έγιναν οι ανακοινώσεις της Δευτέρας από τον Λευκό Οίκο.

Take it or leave it

Το αμερικανικό Axios δημοσίευσε πληροφορίες που -ισχυρίζεται ότι- αφορούν το παρασκήνιο της πρόσφατης συνάντησης του Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον Λευκό Οίκο.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα του Κατάρ, με το Axios να μεταδίδει πως «οι σύμβουλοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, είδαν την κρίση ως ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου.

Λίγο πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, οι Καταριανοί πρότειναν συνάντηση του Τραμπ με ηγέτες οκτώ αραβικών και μουσουλμανικών χωρών.

Κατά τη σύνοδο, οι ηγέτες καταφέρθηκαν εναντίον του Ισραήλ. Τότε ο Τραμπ έδωσε τον λόγο στον Γουίτκοφ, ο οποίος παρουσίασε το σχέδιο των 21 σημείων. Οι αντιδράσεις ήταν θετικές και οι συζητήσεις προχώρησαν γρήγορα σε προκαταρκτική συμφωνία.

Ο Νετανιάχου διατηρούσε σοβαρές ενστάσεις, ενώ το Σάββατο κυκλοφόρησαν φήμες ότι θα απορρίψει το σχέδιο. Ο Τραμπ αντέδρασε άμεσα με ένα αυστηρό τηλεφώνημα: «Το παίρνεις ή το αφήνεις (take it or leave it). Αν το αφήσεις, σε εγκαταλείπουμε».

Οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν στις 11 μ.μ. με τις δύο πλευρές να καλύπτουν σημαντικά τις αποστάσεις – συμπεριλαμβανομένης της συγγνώμης που θα έπρεπε να απευθύνει ο Νετανιάχου στο Κατάρ.

«Ο Νετανιάχου ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Δεν έφερε αντίρρηση. Όταν συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να το κάνει, το έκανε», περιγράφει ένας αξιωματούχος στο Axios.