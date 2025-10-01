Το παρασκήνιο πίσω από την ανακοίνωση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, αλλά και της αποδοχής του από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκαλύπτει δημοσίευμα του Axios, το οποίο αναφέρει ότι το κλειδί στις εξελίξεις αποτέλεσε η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, είδαν την κρίση ως ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν στον αμερικανικό ιστότοπο τέσσερις πηγές με άμεση γνώση των εξελίξεων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρατήρησαν ότι «οι Αραβες μιλούσαν με μία φωνή», ακόμα κι αν επρόκειτο να… φωνάξουν στο Ισραήλ, δήλωσε στο Axios σύμβουλος του Τραμπ. «Έγινε σαφές, ιδιαίτερα στον Γουίτκοφ, ότι αυτή η κραυγή συσπείρωσης που φαινόταν αρνητική στην αρχή, θα μπορούσε να μετατραπεί σε κάτι θετικό», πρόσθεσε.

Μετά την επίθεση στο Κατάρ, ο Γουίτκοφ φέρεται να πρότεινε στον Νετανιάχου να ζητήσει συγγνώμη, όμως εκείνος αρνήθηκε. Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ, δεν τα παράτησαν. Πήραν την έγκριση του Τραμπ και συνέταξαν νέο σχέδιο: Μια συνδυαστική πρόταση εκεχειρίας και μεταπολεμικού πλαισίου, στηριγμένη σε ιδέες του Τόνι Μπλερ.

Λίγο πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, οι Καταριανοί πρότειναν συνάντηση του Τραμπ με ηγέτες οκτώ αραβικών και μουσουλμανικών χωρών.

Κατά τη σύνοδο, οι ηγέτες καταφέρθηκαν εναντίον του Ισραήλ. Τότε ο Τραμπ έδωσε τον λόγο στον Γουίτκοφ, ο οποίος παρουσίασε το σχέδιο των 21 σημείων. Οι αντιδράσεις ήταν θετικές και οι συζητήσεις προχώρησαν γρήγορα σε προκαταρκτική συμφωνία.

Η σκληρή γραμμή Τραμπ προς τον Νετανιάχου: Take it or leave it

Ο Νετανιάχου διατηρούσε σοβαρές ενστάσεις, ενώ το Σάββατο κυκλοφόρησαν φήμες ότι θα απορρίψει το σχέδιο. Ο Τραμπ αντέδρασε άμεσα με ένα αυστηρό τηλεφώνημα: «Το παίρνεις ή το αφήνεις. Αν το αφήσεις, σε εγκαταλείπουμε».

Οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν στις 11 μ.μ. με τις δύο πλευρές να καλύπτουν σημαντικά τις αποστάσεις – συμπεριλαμβανομένης της συγγνώμης που θα έπρεπε να απευθύνει ο Νετανιάχου στο Κατάρ.

«Ο Νετανιάχου ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Δεν έφερε αντίρρηση. Όταν συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να το κάνει, το έκανε», περιγράφει ένας αξιωματούχος στο Axios.