Η Χαμάς ζητά αλλαγές στο σχέδιο Τραμπ: Δέχεται τον αφοπλισμό, απορρίπτει διεθνή εποπτεία στη Γάζα

Μια πηγή της Χαμάς αποκάλυψε στο σαουδαραβικό κανάλι Al-Hadath, ότι η οργάνωση έχει ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με ορισμένα σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Σχετικά με την πρόβλεψη του σχεδίου για τον αφοπλισμό της Χαμάς, η πηγή πρόσθεσε πως η τρομοκρατική οργάνωση επιθυμεί διάκριση μεταξύ αμυντικών και επιθετικών όπλων, ισχυριζόμενος ότι «τα αμυντικά όπλα είναι δικαίωμα της Χαμάς».

Είπε ακόμα ότι η οργάνωση απορρίπτει οποιοδήποτε διεθνές όργανο που διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας, επιμένοντας ότι Παλαιστίνιοι πρέπει να διοικούν τον θύλακα.

Σύμφωνα με την πηγή, η Χαμάς απαιτεί επίσης σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, μαζί με εγγυήσεις για τη διασφάλιση του τερματισμού του πολέμου. Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει ότι η αποχώρηση των Ισραηλινών θα βασίζεται στον βαθμό ανταπόκρισης της Χαμάς στο σχέδιο.

Το σχέδιο του Τραμπ, το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ και έχει λάβει επαίνους από μια σειρά αραβικών κρατών και άλλων χωρών, προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς εντός 72 ωρών, τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης και τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, αναφέρουν οι Times of Israel.