Ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί τους αμάχους: Η πόλη της Γάζας είναι πεδίο μάχης, εκκενώστε προς τα νότια

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) προειδοποιούν τους αμάχους της Γάζας ότι η πόλη της Γάζας είναι πλέον «πεδίο μάχης», καθώς εντείνουν τις επιχειρήσεις τους κατά των τρομοκρατών της Χαμάς.

Σε φυλλάδια που έριξε η Ισραηλινή Αεροπορία το απόγευμα του Σαββάτου αναφέρεται: «Προς τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας. Η διοικητική περιφέρεια της Γάζας (πόλη της Γάζας) έχει καταστεί πεδίο μάχης. Τα καταφύγια στο βόρειο τμήμα της Γάζας και στην πόλη της Γάζας δεν είναι ασφαλή».

«Πρέπει να φύγετε αμέσως προς τις ζώνες νοτίως του Ουάντι Γάζα, του ποταμού που διαρρέει τον θύλακα από τα ανατολικά προς τα δυτικά», επισημαίνεται στο κείμενο.

Οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στο έδαφος της Γάζας θα συνεχιστούν διαμηνύει η κυβέρνηση Νετανιάχου, τονίζοντας πως ο πόλεμος μπαίνει σε νέα φάση.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ δήλωσε το Σάββατο ότι το Ισραήλ έχει περάσει σε μια νέα φάση στον πόλεμο κατά της Χαμάς, αφού οι χερσαίες δυνάμεις προωθήθηκαν στη Γάζα και ο στρατός βομβάρδισε στόχους τρομοκρατών στη Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως ξεκαθάρισε, οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στη Λωρίδα της Γάζας, θέτοντας στο στόχαστρο σήραγγες και άλλες υποδομές της Χαμάς καθώς και ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Επιτεθήκαμε πάνω από το έδαφος και κάτω από το έδαφος, επιτεθήκαμε στους τρομοκρατικούς πράκτορες όλων των βαθμίδων, παντού», ανέφερε. «Οι οδηγίες για τις δυνάμεις είναι σαφείς: η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι νεωτέρας διαταγής».

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση προς τους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας ενόψει μιας επικείμενης ισραηλινής επιχείρησης.

Το Ισραήλ, το οποίο λέει πως η Χαμάς έχει τοποθετήσει τα όπλα και τις δυνάμεις της ανάμεσα στους αμάχους, λέει στους κατοίκους της Γάζας να μετακινηθούν προς νότο για τη δική τους ασφάλεια.

«Αυτή είναι μια επείγουσα στρατιωτική προειδοποίηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Για την άμεση ασφάλειά σας, καλούμε όλους τους κατοίκους της βόρειας [Λωρίδας της] Γάζας και της πόλης της Γάζας να μεταφερθούν προσωρινά προς νότο».

«Η επικείμενη επιχείρηση των IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) θα ξεκινήσει να εξουδετερώνει την απειλή της Χαμάς με ακρίβεια και σφοδρότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

If you're only tuning in now....hi.



This is a good opportunity to mention that we've said this countless times for over two weeks, including:

- Dropping paper pamphlets across Gaza

- Arabic social media

- International media

- Phone calls to residents of Gaza

- And more.



You… pic.twitter.com/tA8FQ2hUao