Ο ισραηλινός στρατός καλεί τους κατοίκους της Γάζας να μετακινηθούν νότια (pics&vid)

Να μετακινηθούν προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας καλεί ο ισραηλινός στρατός τους κατοίκους της πόλης της Γάζας και της βόρειας Γάζας, ενόψει νέας στρατιωτικής επιχείρησης.

«Για τη δική σας ασφάλεια, μετακινηθείτε νότια. Είναι επείγουσα έκκληση», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF), υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι.

An urgent message for the residents of Gaza: pic.twitter.com/GAW3a7lWt8 — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

«Για την άμεση ασφάλειά σας, καλούμε όλους τους κατοίκους της βόρειας Γάζας και της πόλης της Γάζας να μετακινηθούν προσωρινά προς τα νότια. Η επιστροφή στη βόρεια Γάζα θα είναι δυνατή μόλις τερματιστούν οι έντονες εχθροπραξίες», τόνισε και επισήμανε πως η Χαμάς θέτει σε κίνδυνο τους αμάχους, τοποθετώντας τις δυνάμεις της σε σχολεία, τζαμιά και νοσοκομεία.

«Η επικείμενη επιχείρηση των IDF θα εξουδετερώσει την απειλή της Χαμάς με ακρίβεια και ένταση».

Όπως είπε, «το παράθυρο για να δράσετε κλείνει, μετακινηθείτε νότια για τη δική σας ασφάλεια. Αυτό δεν είναι ένα απλό προληπτικό μέτρο, είναι μια επείγουσα έκκληση για την ασφάλεια των πολιτών στη Γάζα».

Παραμένει στο έδαφος της Γάζας ο ισραηλινός στρατός, βομβαρδίστηκαν τούνελ της Χαμάς

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις διεύρυνση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων από ξηρά, αέρα και θάλασσα στη Λωρίδα της Γάζας προχώρησαν τη νύχτα της Παρασκευής οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας. Όπως ανακοινώθηκε, βομβαρδίστηκαν 150 υπόγειοι στόχοι της Χαμάς (τα τούνελ των τρομοκρατών στο υπέδαφος της Γάζας), ενώ εξουδετερώθηκαν οι επικεφαλής των ναυτικών και των αεροπορικών δυνάμεων της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ισχυρές δυνάμεις του παραμένουν στο έδαφος της Γάζας. Την ίδια ώρα, οι τρομοκράτες εξακολουθούν να εκτοξεύουν ρουκέτες κατά των ισραηλινών πόλεων. Στο Τελ Αβίβ ήχησαν σειρήνες το μεσημέρι, για πρώτη φορά σήμερα.

Video activity of the IDF Ground Forces in Gaza. pic.twitter.com/FWt0pFO53q — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

Επίσης, ανακοινώθηκε ότι αύριο ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ θα συναντηθεί με οικογένειες των 229 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα.

Την ίδια ώρα, οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα και νέο βίντεο με αποκαλυπτικούς διαλόγους στελεχών της Χαμάς, που όπως καταγγέλλει ο ισραηλινός στρατός, έχουν το αρχηγείο τους κάτω από το νοσοκομείο Σίφα στη Γάζα. Στο ηχητικό απόσπασμα αποδεικνύεται ότι οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν τα αποθέματα καυσίμων, οξυγόνου, νερού και ηλεκτρικού του νοσοκομείου και τα χρησιμοποιούν για λογαριασμό τους.

Hamas’ terrorist headquarters under the Shifa hospital is draining the necessities—fuel, oxygen, water and electricity—from the Gazans and staff and using them for terrorism. pic.twitter.com/LKCu0WILvd — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

Οι εξελίξεις μέχρι τώρα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στρατεύματα και άρματα μάχης παραμένουν στο έδαφος της Γάζας μετά την μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποίησαν εναντίον της Χαμάς κατά τη διάρκεια της νύχτας.





Η Ισραηλινή Αεροπορία ανακοίνωσε ότι έπληξε τουλάχιστον 150 στόχους, που περιγράφονται ως «τούνελ των τρομοκρατών».

Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών στη Γάζα έχουν πέσει από το βράδυ της Παρασκευής.





Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF, ανθρωπιστική βοήθεια που θα μεταφερθεί με φορτηγά θα παραδοθεί στους αμάχους στη νότια Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός προχωρά στα στάδια του πολέμου

Ο υποναύαρχος Χαγκάρι ανέφερε ότι ο «στρατός προχωράει στα στάδια του πολέμου» στη Γάζα, με τις χερσαίες δυνάμεις να διεξάγουν επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δυνάμεις πεζικού, τεθωρακισμένων, μηχανικού και πυροβολικού συμμετέχουν στη δραστηριότητα, συνοδευόμενες από σφοδρά [αεροπορικά] πυρά», σημειώνοντας ότι «οι δυνάμεις βρίσκονται ακόμη στο έδαφος και συνεχίζουν τις μάχες».

Σχετικά με δύο διοικητές της Χαμάς που σκοτώθηκαν σε νυχτερινές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές - τον επικεφαλής των εναέριων δυνάμεων της τρομοκρατικής οργάνωσης και έναν διοικητή των ναυτικών δυνάμεων - ο Χαγκάρι λέει ότι «η εξόντωσή τους φέρνει καλή πρόοδο στα στάδια του πολέμου και βοηθά τις δυνάμεις να πολεμήσουν έναν πιο αδύναμο εχθρό».

Μειωμένη ένταση αλλά συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονταν το πρωί στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο η έντασή τους είχε μειωθεί, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στον παλαιστινιακό θύλακα και γύρω από αυτόν.

IDF releases footage of forces operating in the Gaza Strip overnight and this morning. pic.twitter.com/S1LnuFhQqm — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

Δεν έχει δοθεί επίσημα κανένας απολογισμός θυμάτων από το υπουργείο Υγείας μέχρι στιγμής, ωστόσο ιατρικές πηγές στην περιοχή είπαν σε δημοσιογράφο του AFP πως φοβούνται ότι ο αριθμός των νεκρών θα είναι πολύ μεγάλος, μετά την κλιμάκωση των βομβαρδισμών του στρατού του Ισραήλ χθες βράδυ.

Σποραδικές εκρήξεις ακούγονταν το πρωί καθώς συνεχίζονταν τα πλήγματα από αεροσκάφη, το πυροβολικό και από τη θάλασσα. Η ένταση των πληγμάτων έχει πάντως μειωθεί σε σύγκριση με τη νύχτα, σημείωσε ανταποκριτής μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Πυκνοί καπνοί και καταχνιά κάλυπταν μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού θύλακα, ανέφερε άλλος δημοσιογράφος, στην Ασκελόν, στο νότιο Ισραήλ, περίπου δέκα χιλιόμετρα.

«Κατά τη διάρκεια της ολονύκτιας χερσαίας επιχείρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, σημειώθηκαν αρκετές συγκρούσεις μεταξύ στρατευμάτων και τρομοκρατών της Χαμάς. Κανένας στρατιώτης δεν αναφέρεται ότι τραυματίστηκε στις συγκρούσεις. Το πεζικό των IDF, οι δυνάμεις μηχανικού μάχης και τα άρματα μάχης εξακολουθούν να παραμένουν εντός της Λωρίδας της Γάζας αυτή την ώρα, καθώς συνεχίζεται η χερσαία επιχείρηση» ανέφερε η ενημέρωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.

Πλήγματα σε Χαμάς και Χεζμπολάχ

Οι IDF λένε ότι η Πολεμική Αεροπορία έπληξε περίπου 150 υπόγειες εγκαταστάσεις της Χαμάς, σημειώνοντας ότι ότι ένας αριθμός τρομοκρατών σκοτώθηκε στις επιδρομές.

IDF says it struck a Hezbollah site in southern Lebanon overnight, in response to rocket fire on Israel yesterday, which landed in Syria. pic.twitter.com/cOZ3E78ZIJ — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανακοίνωσαν επίσης ότι πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αεροπορική επιδρομή εναντίον μιας τοποθεσίας της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, ως απάντηση σε χθεσινά πυρά ρουκετών προς το Ισραήλ. Οι ρουκέτες είχαν στόχο μια θέση των IDF στα Υψίπεδα του Γκολάν, αλλά τα βλήματα προσγειώθηκαν στη Συρία.

«Αντιμετωπίζουμε ισραηλινές χερσαίες εισβολές στην Μπέιτ Χανούν (βόρεια) και στην Αλ Μπουρέιτζ (κεντρικά). Βρίσκονται σε εξέλιξη σκληρές μάχες», συνόψισαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ.

מטוסי קרב של חיל-האוויר תקפו הלילה כ-150 מטרות תת-קרקעיות בצפון רצועת עזה.

במהלך התקיפה חוסלו מחבלים של ארגון הטרור חמאס והושמדו מנהרות לחימה, מרחבי לחימה תת-קרקעיים ותשתיות טרור תת-קרקעיות נוספות. pic.twitter.com/Ojwb7vo285 — Israeli Air Force (@IAFsite) October 28, 2023

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ότι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν «στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, όπως έκαναν» και την προηγουμένη. Μονάδες του ισραηλινού στρατού μπήκαν στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα, προτού αποσυρθούν.

Νεκρός ο αρχηγός της αεροπορίας της Χαμάς

Ο επικεφαλής των εναέριων δυνάμεων της Χαμάς σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, αναφέρουν οι IDF και η Shin Bet

IDF says it eliminated the head of Hamas's aerial array, Issam Abu Rukbeh, in an overnight airstrike in the Gaza Strip. According to the IDF, Abu Rukbeh was responsible for Hamas's UAVs, drones, paragliders, and air defenses. pic.twitter.com/hfAizPoasx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

Ο επικεφαλής της λεγόμενης εναέριας συστοιχίας της Χαμάς Ισαάμ Αμπού Ρουκμπέχ σκοτώθηκε σε μια νυχτερινή αεροπορική επιδρομή, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες ασφαλείας των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και της Shin Bet.

Ο στρατός λέει ότι ο Αμπού Ρουκμπέχ ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των drones, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, των αλεξίπτωτων πλαγιάς, των συστημάτων εναέριας ανίχνευσης και της αεράμυνας της τρομοκρατικής ομάδας.

Οι IDF λένε ότι «έπαιξε ρόλο στο σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, καθοδηγώντας τους τρομοκράτες που εισήλθαν στο νότιο Ισραήλ με αλεξίπτωτα πλαγιάς, καθώς και τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε παρατηρητήρια των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων».

IDF: Νεκρός και ο επικεφαλής των ναυτικών δυνάμεων της Χαμάς

Μετά τον αρχηγό της αεροπορίας της Χαμάς, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως σκότωσαν και τον διοικητή των ναυτικών δυνάμεων της τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δηλώνουν ότι σκότωσαν τον διοικητή των ναυτικών δυνάμεων της Χαμάς της Ταξιαρχίας της πόλης της Γάζας, Rateb Abu Sahiban, σε μια νυχτερινή αεροπορική επιδρομή.

Οι IDF λένε ότι ο Αμπού Σαχιμπάν σχεδίασε και διοικούσε μια απόπειρα διείσδυσης της Χαμάς μέσω της θάλασσας στις 24 Οκτωβρίου, η οποία ματαιώθηκε από τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις», ανέφερε η ανακοίνωση των IDF..

Οι μάχες ακολούθησαν την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ πως εντατικοποίησε «με πολύ σημαντικό τρόπο» τα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας και πως θα «επεκταθούν» οι χερσαίες επιχειρήσεις του.

Madhath Mubashar—Commander of Hamas' Western Khan Yunis Battalion—was eliminated by an IDF aerial strike.



Furthermore, the IDF struck 250+ Hamas targets including a terrorist tunnel network in Gaza that detonated the secondary explosions. pic.twitter.com/qaB5J0np2G — Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

Κατάπαυση του πυρός ζητά ο ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ, που ζητεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, τόνισε πως φοβάται «χιονοστιβάδα ανθρωπίνων δεινών άνευ προηγουμένου» στην παλαιστινιακή περιοχή με έκταση 362 χιλιομέτρων που συνεχίζει να πολιορκείται και οι κάπου 2,4 εκατ. κάτοικοί της στερούνται τα πάντα.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, όπως κατέγραψαν κάμερες και φωτογραφικές μηχανές, έφθασαν χθες σε επίπεδο χωρίς προηγούμενο τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, αφότου το Ισραήλ κήρυξε πόλεμο στη Χαμάς μετά την επίθεσή του στην ισραηλινή επικράτεια με πάνω από 1.400 νεκρούς.

Χωρίς τηλεπικοινωνίες και ίντερνετ

Οι τηλεπικοινωνίες και η πρόσβαση στο διαδίκτυο κόπηκαν στη Γάζα, σύμφωνα με τις αρχές της Χαμάς, που βρίσκεται στην εξουσία στον θύλακα από το 2007. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν πως δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν παρά μόνο σε τομείς όπου υπήρχε σήμα από κεραίες ισραηλινών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών.

Η Χαμάς κάλεσε χθες τη διεθνή κοινότητα να «δράσει τώρα για να σταματήσουν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί», ενώ ταυτόχρονα δήλωσε «έτοιμη» να αποκρούσει χερσαία εισβολή. Ακόμη, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ανέφερε πως εκτοξεύθηκε «ομοβροντία ρουκετών» εναντίον στόχων στο Ισραήλ.

Χθες βράδυ, ο ουρανός στη Λωρίδα της Γάζας ήταν πορτοκαλοκόκκινος, λες και είχε πάρει φωτιά από τις εκρήξεις.

Πιθανόν στο πρελούδιο της χερσαίας επιχείρησης την οποία έχει αναγγείλει επανειλημμένα, ο ισραηλινός στρατός έκανε δυο εισβολές σε 48 ώρες. Μονάδες του με αεροπορική υποστήριξη έβαλαν στο στόχαστρο θέσεις της Χαμάς, την οποία κατηγόρησε πως διεξάγει πόλεμο «από νοσοκομεία» και ότι χρησιμοποιεί αμάχους σαν «ανθρώπινη ασπίδα». Η Χαμάς διαψεύδει τις κατηγορίες αυτές.