IDF: Νεκρός και ο επικεφαλής των ναυτικών δυνάμεων της Χαμάς

Μετά τον αρχηγό της αεροπορίας της Χαμάς, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως σκότωσαν και τον διοικητή των ναυτικών δυνάμεων της τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δηλώνουν ότι σκότωσαν τον διοικητή των ναυτικών δυνάμεων της Χαμάς της Ταξιαρχίας της πόλης της Γάζας, Rateb Abu Sahiban, σε μια νυχτερινή αεροπορική επιδρομή.

Οι IDF λένε ότι ο Αμπού Σαχιμπάν σχεδίασε και διοικούσε μια απόπειρα διείσδυσης της Χαμάς μέσω της θάλασσας στις 24 Οκτωβρίου, η οποία ματαιώθηκε από τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις», ανέφερε η ανακοίνωση των IDF..

