Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος από τον Λίβανο (vid)

Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν πως αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο προς ισραηλινό στρατιωτικό drone.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, «το μη επανδρωμένο αεροσκάφος των IDF δεν υπέστη ζημιές κατά την προσπάθεια», ενώ πλάνα από την Τιβεριάδα στο βόρειο Ισραήλ δείχνουν ένα ίχνος καπνού από τον πύραυλο της αεράμυνας.

Reports of air defense activity over Tiberias in northern Israel. No sirens sounded. pic.twitter.com/QtkOiJxtBp