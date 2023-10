Γκαλάντ: Η επιχείρηση στη Γάζα θα συνεχιστεί μέχρι νεωτέρας διαταγής

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στη Λωρίδα της Γάζας, θέτοντας στο στόχαστρο σήραγγες και άλλες υποδομές της Χαμάς καθώς και ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ.

«Επιτεθήκαμε πάνω από το έδαφος και κάτω από το έδαφος, επιτεθήκαμε στους τρομοκράτες όλων των βαθμίδων, παντού», ανέφερε σε μήνυμα βίντεο. «Οι οδηγίες για τις δυνάμεις είναι σαφείς: η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι νεωτέρας διαταγής».

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις διεύρυνση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων από ξηρά, αέρα και θάλασσα στη Λωρίδα της Γάζας προχώρησαν τη νύχτα της Παρασκευής οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας. Όπως ανακοινώθηκε, βομβαρδίστηκαν 150 υπόγειοι στόχοι της Χαμάς (τα τούνελ των τρομοκρατών στο υπέδαφος της Γάζας), ενώ εξουδετερώθηκαν οι επικεφαλής των ναυτικών και των αεροπορικών δυνάμεων της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ισχυρές δυνάμεις του παραμένουν στο έδαφος της Γάζας. Την ίδια ώρα, οι τρομοκράτες εξακολουθούν να εκτοξεύουν ρουκέτες κατά των ισραηλινών πόλεων. Στο Τελ Αβίβ ήχησαν σειρήνες το μεσημέρι, για πρώτη φορά σήμερα.

