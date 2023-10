Τρομοκράτες της Χαμάς παραδέχονται ότι υπάρχει κρησφύγετο κάτω από νοσοκομείο στη Γάζα (vid)

Βίντεο στο οποίο τρομοκράτες της Χαμάς, που μετείχαν στη σφαγή Ισραηλινών αμάχων στις 7 Οκτωβρίου, παραδέχονται ότι κάτω από το νοσοκομείο Σίφα στην πόλη της Γάζας υπάρχει κρησφύγετο της τρομοκρατικής οργάνωσης, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας.

Η δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο από την ανάκριση των κρατούμενων από τις ισραηλινές Αρχές τρομοκρατών, έρχεται μία ημέρα αφότου ο επικεφαλής εκπρόσωπος των IDF, υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι, αποκάλυψε ότι η Χαμάς διατηρεί στρατηγείο επιχειρήσεων κάτω από το συγκεκριμένο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας.

IDF releases footage of the interrogation of Hamas terrorists who participated in the October 7 massacre in southern Israel, where they reveal that the terror group has a hideout under Shifa Hospital in Gaza City.

*Κοινή ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και της Γενικής Υπηρεσίας Ασφαλείας:*



Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και η Γενική Υπηρεσία Ασφαλείας (ISA) αποκαλύπτουν πρόσθετα στοιχεία για τη χρήση του νοσοκομείου Σίφα από τη Χαμάς για τρομοκρατική δραστηριότητα.

Νωρίτερα, οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα και νέο βίντεο με αποκαλυπτικούς διαλόγους στελεχών της Χαμάς, που όπως καταγγέλλει ο ισραηλινός στρατός, έχουν το αρχηγείο τους κάτω από το νοσοκομείο Σίφα στη Γάζα. Στο ηχητικό απόσπασμα αποδεικνύεται ότι οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν τα αποθέματα καυσίμων, οξυγόνου, νερού και ηλεκτρικού του νοσοκομείου και τα χρησιμοποιούν για λογαριασμό τους.

Hamas' terrorist headquarters under the Shifa hospital is draining the necessities—fuel, oxygen, water and electricity—from the Gazans and staff and using them for terrorism.

«Χρησιμοποιούν το νοσοκομείο ως ανθρώπινη ασπίδα»

Ο Χαγκάρι, κατηγόρησε την τρομοκρατική οργάνωση ότι χρησιμοποιεί το νοσοκομείο ως «ανθρώπινη ασπίδα». Το νοσοκομείο διαθέτει 1.500 κρεβάτια και περίπου 4.000 εργαζόμενους.

Το νοσοκομείο αποτελείται από πολλά υπόγεια συγκροτήματα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους ηγέτες της τρομοκρατικής ομάδας για να κατευθύνουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των IDF.

Hamas operates within and hides beneath the largest hospital in Gaza.

Hamas operates within and hides beneath the largest hospital in Gaza.

Their priorities are clear—and the people of Gaza are not among them.

Επικαλούμενος πληροφορίες, ο Χαγκάρι αποκαλύπτει ότι πολλές σήραγγες οδηγούν στην υπόγεια βάση έξω από το νοσοκομείο, ώστε οι αξιωματούχοι της Χαμάς να μην χρειάζεται να μπουν στο νοσοκομείο για να φτάσουν σε αυτό. Υπάρχει, επίσης, και είσοδος στο υπόγειο συγκρότημα μέσα από έναν από τους θαλάμους.

This is the truth behind the Hamas-ISIS terrorist organization: it uses the Shifa Hospital in Gaza to protect it.



Their headquarters are near the maternity ward, the control center near the morgue, and the command tunnels under the patients' wards.



They don't just perpetrate…

The IDF released this video showing Hamas military instillations embedded withing the complex of Shifa hospital, Gaza's main medical center.

Σύμφωνα με τις IDF, η εσωτερική ασφάλεια της Χαμάς έχει ένα κέντρο διοίκησης μέσα στο νοσοκομείο Σίφα, από το οποίο κατευθύνει ρουκέτες στο Ισραήλ και αποθηκεύει όπλα. Η ενεργειακή υποδομή του νοσοκομείου χρησιμοποιείται επίσης από την υπόγεια βάση της Χαμάς.

Πληροφορίες για τη χρήση του νοσοκομείου από τη Χαμάς βασίζονται σε ένα ευρύ φάσμα πηγών πληροφοριών που συλλέγονται από τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών και την υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet και ότι αυτές πληροφορίες έχουν ήδη δοθεί στους συμμάχους.

Διαψεύδει η Χαμάς

Από την πλευρά της, η Χαμάς διαψεύδει ότι χρησιμοποιεί νοσοκομεία στη Γάζα στον πόλεμο που διεξάγει με το Ισραήλ, όπως την κατηγόρησε ο ισραηλινός στρατός.

«Οι ισχυρισμοί του εκπροσώπου του στρατού του εχθρού στερούνται οποιασδήποτε βάσης», δήλωσε σε ανακοίνωση ένα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, ο Εζάτ αλ-Ρίσεκ, διαψεύδοντας ότι «ηγέτες της Χαμάς βρίσκονται στο υπόγειο του νοσοκομείου αλ-Σίφα» του μεγαλύτερου της Λωρίδας της Γάζας.