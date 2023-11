Ισραήλ: Eικόνες με τα όπλα της Χαμάς που βρέθηκαν μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα (pics&vids)

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες με τον οπλισμό των τρομοκρατών της Χαμάς που βρέθηκε κατά την ισραηλινή επιχείρηση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις IDF, μέλη της μονάδας ειδικών δυνάμεων Shaldaq (ή μονάδας 5101 της Ισραηλινής Αεροπορίας) και άνδρες της 36ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας εντόπισαν τα όπλα μέσα στη μονάδα μαγνητικού τομογράφου του νοσοκομείου.

IDF releases evidence of Hamas weapons found inside Shifa Hospital's MRI center, during the raid by the elite Shaldag unit and other forces of the 36th Division inside the medical center today. pic.twitter.com/HrtzHmpELR