Σκληρή απάντηση Νετανιάχου σε Ερντογάν: Δεν δεχόμαστε κηρύγματα από τον σύμμαχο των τρομοκρατών

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για το παραλήρημα Ερντογάν και τους ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ είναι «κράτος τρομοκράτης».

«Αποκαλεί το Ισραήλ κράτος τρομοκράτη, αλλά με τις πράξεις του υποστηρίζει το τρομοκρατικό κράτος της Χαμάς», τονίζει ο Νετανιάχου σε δήλωσή του, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

«Ο ίδιος (ο Ερντογάν) βομβάρδισε τουρκικά χωριά εντός των συνόρων της Τουρκίας - δεν θα δεχθούμε τα κηρύγματά του», υπογραμμίζει, αναφερόμενος στις τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των Κούρδων στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Σκληρή επίθεση στο Ισραήλ, και ειδικά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



«Απειλείς με ατομική βόμβα, πυρηνική βόμβα. Δεν έχει σημασία τι έχεις, έχεις τελειώσει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλεσε το Ισραήλ «τρομοκρατικό κράτος» κατηγορώντας το ότι εφαρμόζει στρατηγική καταστροφής όλης της Γάζας μαζί με τους κατοίκους της. «Το Ισραήλ, που στοχεύει εσκεμμένα νοσοκομεία και σχολεία, καταστρέφει ολοσχερώς μια πόλη. Το Ισραήλ ασκεί κρατική τρομοκρατία» δήλωσε ο Ερντογάν.

Εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις σφαγές του, θα θεωρείται παντού στον κόσμο ως «καθολικά καταδικασμένο τρομοκρατικό κράτος» πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε εκ νέου ότι δε θεωρεί τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση. «Η Χαμάς είναι ένα κόμμα που κέρδισε τις εκλογές. Η Χαμάς είναι ένα πολιτικό κόμμα» σημείωσε.

«Τα 2/3 από τους 12 χιλιάδες πολίτες της Γάζας που δολοφονήθηκαν είναι παιδιά και γυναίκες. Και ο πόλεμος έχει ηθική. Ο πρώτος κανόνας του νόμου του πολέμου είναι να μην βλάπτεις τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και αρρώστους» σημείωσε.

Ενώ ισχυρίστηκε: «Ως κυβέρνηση, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη χώρα μας, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα της διπλωματίας για να σταματήσουμε τη θηριωδία του Ισραήλ. Θα πετύχουμε σίγουρα τον στόχο μας για μια πλήρως ανεξάρτητη Τουρκία στην αμυντική βιομηχανία.

Ως τουρκικό έθνος, αν θέλουμε να ζούμε ελεύθερα, έντιμα και ειρηνικά σε αυτή τη γη, πρέπει να είμαστε ισχυροί.

Έχουμε σηκώσει τα μανίκια μας για να κατασκευάσουμε ένα αεροπλανοφόρο νέας γενιάς που θα είναι το μεγάλο αδελφάκι του TCG Anadolu».

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ επιτέθηκε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αφότου ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε το Ισραήλ ως «κράτος τρομοκράτη».

«Δεν θα πάρουμε μαθήματα ηθικής από τον πρόεδρο Ερντογάν, έναν άνθρωπο με απεχθές ιστορικό ανθρωπίνων δικαιωμάτων», έγραψε ο Λαπίντ στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

«Το Ισραήλ αμύνεται ενάντια στους βάναυσους τρομοκράτες της Χαμάς-ISIS, σε μερικούς από τους οποίους έχει επιτραπεί να επιχειρούν κάτω από τη στέγη του Ερντογάν», ανέφερε. Μέλη και ανώτεροι αξιωματούχοι της Χαμάς ζουν σήμερα στην Τουρκία.

