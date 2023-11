Νετανιάχου σε Ισραηλινούς στρατιώτες: Κάνετε ιερό έργο – Εσείς σώζετε αμάχους, η Χαμάς τους θυσιάζει

Το έργο του ισραηλινού στρατού στον πόλεμο με τους τρομοκράτες της Χαμάς εξήρε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στο κέντρο ελέγχου του Iron Dome.

Prime Minister Netanyahu visited an Iron Dome battery and an intercept control center in the south, and evaluated the its systems in real time as air defense soldiers consider whether or not a target was hostile and decide – in mere seconds – whether to launch an interceptor. pic.twitter.com/DYcusxT6ds