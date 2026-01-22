Ο Ισημερινός ανακοινώνει την επιβολή επιπρόσθετων δασμών 30% στην Κολομβία

Ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως η κυβέρνησή του προχωρά στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών 30% στα αγαθά που εισάγονται από την Κολομβία, εξαιτίας αυτής που χαρακτήρισε έλλειψη υποστήριξης από τη γειτονική χώρα στον «πόλεμο» που έχει κηρύξει για την αντιμετώπιση της βίας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Μπροστά στην έλλειψη αυστηρών μέτρων και αμοιβαιότητας, ο Ισημερινός θα εφαρμόσει δασμό για λόγους ασφαλείας στα εισαγόμενα αγαθά από την Κολομβία, ύψους 30%, από την 1η Φεβρουαρίου», ανέφερε μέσω X ο πρόεδρος Νομπόα, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ στη Λατινική Αμερική.

«Οι στρατιωτικοί μας συνεχίζουν να μάχονται, χωρίς καμιά συνεργασία, με εγκληματικές οργανώσεις που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών στα σύνορα» μήκους 600 χιλιομέτρων με την Κολομβία, τη χώρα όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο, στηλίτευσε ο αρχηγός του κράτους.

«Η Κολομβία και ο Ισημερινός διατηρούν στενή και ιστορική συνεργασία εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, τα αποτελέσματα της οποίας ενισχύονται από τον μόνιμο συντονισμό», αντέτεινε μέσω X ο κολομβιανός υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες.

«Δεν βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος» στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, στηλίτευσε ο κ. Νομπόα σε συνέντευξή του στην κολομβιανή εφημερίδα El Tiempo από το Νταβός, όπου συμμετέχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Όπως η Αμερική

Η απόφαση είναι φανερό πως είχε έμπνευση τις αυξήσεις των τελωνειακών δασμών που επέβαλε στις περισσότερες χώρες του κόσμου ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποιεί το εμπόριο ως βασικό μοχλό πίεσης ή διαπραγμάτευσης με όσους δεν ευθυγραμμίζονται με τις θέσεις ή τις επιθυμίες του.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ο ρεπουμπλικάνος απείλησε ιδίως το Μεξικό με την επιβολή επιπλέον τελωνειακών δασμών αν δεν φρέναρε τη διακίνηση ναρκωτικών, ειδικά της φαιντανύλης, και την παράτυπη μετανάστευση προς τη χώρα του.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού είπε πως οι επιπρόσθετοι δασμοί θα παραμείνουν σε ισχύ «ωσότου υπάρξει αληθινή δέσμευση στον κοινό αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών και της εκμετάλλευσης παράνομων μεταλλείων στα σύνορα με την ίδια σοβαρότητα και αποφασιστικότητα που δείχνει ο Ισημερινός».

«Έχουμε κάνει αληθινές προσπάθειες για να συνεργαστούμε με την Κολομβία, παρότι το εμπορικό έλλειμμά μας ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο τον χρόνο ετησίως», είπε ο κ. Νομπόα, συγχέοντας--όπως ακριβώς και ο κ. Τραμπ--το εμπόριο με την «εθνική ασφάλεια» και άλλες διαφωνίες.

Η Κολομβία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισημερινού στην Κοινότητα των Άνδεων, που συμπεριλαμβάνει επίσης την Κολομβία και το Περού.

Κατά την κεντρική τράπεζα του Ισημερινού, η χώρα εξήγαγε αγαθά αξίας περίπου 850 εκατ. δολαρίων στην Κολομβία και εισήγαγε από τη χώρα αυτή αγαθά αξίας 2,112 δισεκατομμυρίων.

Η Κολομβία εξάγει στον Ισημερινό κυρίως ηλεκτρική ενέργεια, φάρμακα, οχήματα, καλλυντικά και πλαστικά, σύμφωνα με την εθνική ένωση εξωτερικού εμπορίου (ANALDEX) της Κολομβίας.

Ο κολομβιανός σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο δεν είχε αντιδράσει ακόμη ως χθες βράδυ στην αναγγελία αυτή.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού Τζον Ρέιμπεργκ υποστήριξε ότι οι κολομβιανές αρχές «δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την πρόληψη της καλλιέργειας (σ.σ. κόκας), της επεξεργασίας και της προμήθειας» κοκαΐνης στη χώρα του.

Από τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση του Ισημερινού δεν έχει αφήσει ανοικτή παρά μόνο μια συνοριακή διέλευση στη μεθόριο με την Κολομβία και άλλη μια στη μεθόριο με το Περού για «λόγους εθνικής ασφαλείας».

Ωστόσο τα σύνορα του Ισημερινού, που καλύπτονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από δάση, είναι πορώδη και θεωρείται πως υπάρχουν σε αυτά πολλές μυστικές διελεύσεις, που χρησιμοποιούνται από λαθρέμπορους διαφόρων ειδών.