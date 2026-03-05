Ο Ιρανός ΥΠΕΞ υποστηρίζει πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη για μια χερσαία επίθεση των ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ιράν είναι έτοιμο για μια αμερικανική χερσαία εισβολή στη χώρα, ενώ υποστήριξε πως η Τεχεράνη δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός.

Σε συνέντευξη του στο NBC που προβλήθηκε την Πέμπτη, ο Ιρανός ΥΠΕΞ ρωτήθηκε αν φοβάται μια πιθανή χερσαία εισβολή των ΗΠΑ, και απάντησε «όχι, τους περιμένουμε. «Επειδή είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε και αυτό θα ήταν μια μεγάλη καταστροφή για αυτούς».

Ο Αραγκί είπε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός, παρά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ολόκληρη τη χώρα.

«Δεν ζητήσαμε κατάπαυση του πυρός ούτε την τελευταία φορά. Την προηγούμενη φορά, ήταν το Ισραήλ που ζήτησε κατάπαυση του πυρός. Ζήτησαν αμέριστη κατάπαυση του πυρός μετά από 12 ημέρες που αντισταθήκαμε στην επιθετικότητά τους», είπε, αναφερόμενος στον 12ήμερο πόλεμο τον περασμένο Ιούνιο.

«Δεν βλέπουμε κανένα λόγο για τον οποίο θα πρέπει να συνεργαστούμε ξανά με όσους δεν είναι ειλικρινείς στις διαπραγματεύσεις και δεν συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις με καλή πίστη» συμπλήρωσε.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Αλί Λαριτζάνι, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, είπε «ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να εισέλθουν στο Ιράν από ξηράς. Οι γενναίοι γιοι του Ιμάμη Χομεϊνί και του Ιμάμη Χαμενεΐ περιμένουν για να ντροπιάσουν τους άθλιους Αμερικανούς αξιωματούχους με χιλιάδες νεκρούς και αιχμαλώτους».