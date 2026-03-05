Ιρανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη έφτασαν λίγα λεπτά να πριν χτυπήσουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, πριν τα καταρρίψουν αεροσκάφη του Κατάρ, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN.

To δημοσίευμα υποστηρίζει πως το πρωί της Δευτέρας οι Φρουροί της Επανάστασης έστειλαν δύο μαχητικά Su-24 προς την αεροπορική βάση αλ-Ουέιντ (φιλοξενεί συνήθως 10.000 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων) και το Ρας Λαφάν, μια σημαντική εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου του Κατάρ.

Σύμφωνα με τις πηγές του CNN, τα ιρανικά αεροσκάφη απείχαν δύο λεπτά, ενώ τα μαχητικά εντοπίστηκαν «να μεταφέρουν βόμβες και κατευθυνόμενα πυρομαχικά».

Ένα F-15 του Κατάρ συμμετείχε σε «αερομαχία» με τα ιρανικά αεροσκάφη πριν τα καταρρίψει.

Τα ιρανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στα χωρικά ύδατα του Κατάρ. Ο εκπρόσωπος του yπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάτζεντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση των πληρωμάτων.

Η επιχείρηση του Ιράν πάνω από το Κατάρ σηματοδότησε την πρώτη φορά που χρησιμοποίησε επανδρωμένα αεροσκάφη για να χτυπήσει μια γειτονική χώρα μετά το θάνατο του Αλί Χαμενεΐ το περασμένο Σάββατο — και την πρώτη φορά που η πολεμική αεροπορία του Κατάρ συμμετείχε σε αεροπορική μάχη.