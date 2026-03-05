Προειδοποίηση των IDF προς Ιρανούς να εκκενώσουν βιομηχανικές ζώνες κοντά στην Τεχεράνη

Οι IDF εξέδωσαν την Πέμπτη «επείγουσα προειδοποίηση» προς τους Ιρανούς που βρίσκονται σε βιομηχανικές ζώνες κοντά στην Τεχεράνη, ενόψει των προγραμματισμένων αεροπορικών επιθέσεων.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς όλα τα άτομα που βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Abbas Abad, καθώς και στη βιομηχανική περιοχή Shenzar κοντά στο Sharif Abad, στην ανατολική Pakdasht. Τις επόμενες ώρες, οι IDF θα επιχειρήσουν στην περιοχή, όπως έχουν κάνει τις τελευταίες ημέρες σε όλη την Τεχεράνη, για να χτυπήσει τις στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος», δηλώνει ο εκπρόσωπος του IDF στην περσική γλώσσα, υποστράτηγος (ε.α.) Καμάλ Πενχασί.

«Για την ασφάλεια και την ευημερία σας, σας ζητάμε να εγκαταλείψετε αμέσως την περιοχή που αναφέρεται στον χάρτη», προσθέτει.