Το Ιράν αρνείται ότι στοχοποίησε την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

Ο πρεσβευτής του Ιράν στη Σαουδική Αραβία, ο Αλιρεζά Εναγιατί, αρνήθηκε σήμερα κατηγορηματικά ότι η χώρα του εξαπέλυσε επιδρομή κατά της αμερικανικής πρεσβείας στο βασίλειο, όπως είχε κατηγορήσει το Ριάντ την Τεχεράνη.

«Δεν εκτοξεύτηκε κανένα drone από το Ιράν προς την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ», δήλωσε ο πρεσβευτής σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Όταν η διοίκηση επιχειρήσεων στην Τεχεράνη εξαπολύει κάπου επίθεση, αναλαμβάνει την ευθύνη», πρόσθεσε.

Πυρκαγιά περιορισμένης έκτασης εκδηλώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, εξαιτίας επιδρομής δυο drones, είχε ανακοινώσει το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα, ο Ιρανός διπλωμάτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Σαουδική Αραβία για τη δέσμευσή της να μην επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου ή του εδάφους της σε στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Εκτιμούμε αυτό που έχουμε ακούσει επανειλημμένα από τη Σαουδική Αραβία: ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου, των χωρικών της υδάτων ή του εδάφους της εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», είπε.

Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, το Ριάντ είχε υποστηρίξει τις διπλωματικές προσπάθειες για την άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον και είχε υποσχεθεί ότι δεν θα επέτρεπε ο εναέριος χώρος του να χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις εναντίον του Ιράν.