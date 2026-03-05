Νετανιάχου: Συνεχίζουμε να χτυπάμε στόχους του τρομοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν και τρομοκρατικά στοιχεία στο Λίβανο

Η συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην εκστρατεία κατά του Ιράν «είναι ιστορική», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη βάση της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας Ovda στο νότιο Ισραήλ, όπου σταθμεύουν τόσο ισραηλινά όσο και αμερικανικά αεροσκάφη.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Αυτή είναι μια ιστορική συνεργασία μεταξύ του αμερικανικού στρατού και των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, καθώς και μεταξύ της Πολεμικής μας Αεροπορίας και της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Συνεχίζουμε να χτυπάμε στόχους του τρομοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν, καθώς και τρομοκρατικά στοιχεία στον Λίβανο. Τα επιτεύγματα είναι σημαντικά, αλλά το έργο που απομένει είναι ακόμη μεγάλο.»

Israeli Prime Minister Netanyahu:



"This is historic cooperation: between the U.S. military and the Israel Defense Forces, between our Air Force and the U.S. Air Force.



We continue to strike targets of the terrorist regime in Iran, as well as terrorist elements in Lebanon. The… pic.twitter.com/a0xQRYZvTd — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2026

