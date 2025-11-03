Ο Χέγκσεθ επισκέφθηκε την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ επισκέφθηκε σήμερα την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στα σύνορα μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας, την πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιεί Αμερικανός υπουργός Άμυνας στην περιοχή εδώ και οκτώ χρόνια.

Ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Άμυνας Αν Γκιου- Μπακ συνόδευσε τον Αμερικανό ομόλογό του στο Πανμουνζόμ, το μόνο μέρος όπου βρίσκονται απέναντι ο ένας από τον άλλο οι Νοτιοκορεάτες και οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες.

Οι δύο υπουργοί «επαναβεβαίωσαν την ισχύ της κοινής αμυντικής τους θέσης και τη στενή συνεργασία μεταξύ Νότιας Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας.

Ο Αν και ο Χέγκσεθ πρόκειται να συζητήσουν την αμυντική ετοιμότητα έναντι της Βόρειας Κορέας και τη συνεργασία Ουάσινγκτον- Σεούλ αναφορικά με την περιφερειακή ασφάλεια και την κυβερνοάμυνα, σημείωσε το υπουργείο.

Παράλληλα αναμένεται να αναφερθούν στα διμερή σχέδια για την αντιμετώπιση «του περιβάλλοντος ασφαλείας και των απειλών που αλλάζουν» με την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Η Ουάσινγκτον εξετάζει να καταστήσει πιο ευέλικτο τον ρόλο των 28.500 Αμερικανών στρατιωτών που σταθμεύουν στη Νότια Κορέα, με στόχο να διατηρήσει την ισορροπία δυνάμεων στην Ασία εν μέσω ανησυχιών για τις κινεζικές ενέργειες στη Νότια Σινική Θάλασσα και γύρω από την Ταϊβάν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι υπάρχει σχέδιο οι αμερικανικές δυνάμεις να γίνουν πιο ευέλικτες για να μπορούν ενδεχομένως να επιχειρούν εκτός της κορεατικής χερσονήσου, απαντώντας σε ένα ευρύτερο φάσμα απειλών, όπως να υπερασπιστούν την Ταϊβάν και να ελέγξουν την αυξανόμενη στρατιωτική επιρροή της Κίνας.

Η επίσκεψη Χέγκσεθ πραγματοποιείται μετά την περιοδεία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ασία την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της οποίας ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε ότι «θα ήθελε πολύ» να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Τραμπ είχε συναντηθεί με τον Κιμ τον Ιούνιο του 2019 στο Πανμουνζόν, κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο. Τότε ο Τραμπ είχε γίνει ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος που πάτησε το πόδι του στη Βόρεια Κορέα, αφού πέρασε για λίγο τα σύνορα προτού επιστρέψει στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

Πριν τη συνάντηση αυτή ο τότε υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Τζέιμς Μάτις είχε επισκεφθεί την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη τον Οκτώβριο του 2017.