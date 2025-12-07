Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών θα συζητήσει για σπάνιες γαίες και χάλυβα κατά την επίσκεψή του στην Κίνα

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών σχεδιάζει να συζητήσει κρίσιμα ζητήματα όπως οι σπάνιες γαίες και ο χάλυβας κατά την προσεχή επίσκεψή του στην Κίνα, δήλωσε την Κυριακή, υπογραμμίζοντας την πρόκληση που αντιμετωπίζει το Βερολίνο στη διαχείριση μιας χώρας που είναι ταυτόχρονα ο κορυφαίος εμπορικός του εταίρος και ένας μεγάλος ανταγωνιστής.

Ο Γιοχάν Βάντεπουλ πρόκειται να ταξιδέψει τη Δευτέρα στην Κίνα για την πρώτη του επίσκεψη, σε μια περίοδο που οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Βρυξελλών και Πεκίνου εντείνονται, ιδιαίτερα στους τομείς των μικροτσιπ, των ορυκτών, του χάλυβα και των ηλεκτρικών οχημάτων.

«Οι εμπορικοί περιορισμοί, ιδιαίτερα στις σπάνιες γαίες, αποτελούν εξίσου μεγάλη ανησυχία για τις επιχειρήσεις μας όσο και η υπερπαραγωγή στην ηλεκτροκίνηση και στον χάλυβα», δήλωσε ο Βάντεπουλ σε σχόλια που είχαν ετοιμαστεί πριν από το ταξίδι του.

«Θα θίξω αυτά τα ζητήματα, που είναι τόσο κεντρικά για τη γερμανική οικονομία», πρόσθεσε, καλώντας επίσης την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στη Ρωσία στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Ταξίδι που είχε αναβληθεί

Ο Βάντεπουλ επρόκειτο αρχικά να ταξιδέψει στην Κίνα τον Οκτώβριο, αλλά η επίσκεψη αναβλήθηκε επειδή το Πεκίνο είχε επιβεβαιώσει μόνο μία από τις συναντήσεις που είχε ζητήσει.

«Σε καιρούς αυξανόμενων διεθνών εντάσεων και γεωπολιτικών ανατροπών, η άμεση και εντατική ανταλλαγή απόψεων με την Κίνα είναι αναγκαία, πράγματι απαραίτητη», είπε ο Βάντεπουλ.

«Είναι σαφές ότι πολλά ζητήματα δεν έχουν εύκολες απαντήσεις και ότι οι προοπτικές μας διαφέρουν συχνά σημαντικά. Αλλά είναι επίσης σαφές ότι η ελευθερία, η ασφάλεια και η ευημερία στη Γερμανία και την Ευρώπη συνδέονται στενά με την Κίνα».

Οι πρόσφατοι περιορισμοί στις κινεζικές προμήθειες σπάνιων γαιών και ημιαγωγών έχουν αναδείξει την εξάρτηση της Ευρώπης σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς, καθώς και το γεγονός ότι η ήπειρος μέχρι στιγμής έχει αποτύχει να μεταφέρει σε τοπικό επίπεδο την παραγωγή στρατηγικών εξαρτημάτων.

Επιπλέον, οι εισαγωγές χαμηλού κόστους χάλυβα από την Ασία έχουν πλήξει τη βιομηχανία της Ευρώπης στις προσπάθειες απανθρακοποίησης, οδηγώντας τις Βρυξέλλες στην επιβολή ποσοστώσεων για την καλύτερη προστασία των δοκιμαζόμενων χαλυβουργών.