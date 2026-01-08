Διαψεύδει η Άγκυρα τα δημοσιεύματα περί πρότασης προς τον Νικολάς Μαδούρο να μεταβεί στην Τουρκία πριν από την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Haberler, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η τουρκική πλευρά «δεν έχει καμία τέτοια πληροφόρηση», την ώρα που αμερικανικά μέσα και γερουσιαστές υποστηρίζουν πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε προσφέρει στον Μαδούρο «διέξοδο» στο εξωτερικό, πριν δοθεί το πράσινο φως για την επιχείρηση που οδήγησε στη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη.

Υπενθυμίζεται ότι, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιχείρηση διάρκειας 2 ωρών και 20 λεπτών στη Βενεζουέλα, κατά την οποία συνέλαβαν τον πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, μεταφέροντάς τους στη Νέα Υόρκη.

Ενώ οι αντιδράσεις και οι διεθνείς επιπτώσεις της υπόθεσης συνεχίζονται, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι πριν από την επιχείρηση είχε προταθεί στον Μαδούρο να μεταβεί στην Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου Ερντογάν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται αμερικανικές και βενεζουελανικές πηγές, η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να έδωσε τελεσίγραφο στον Μαδούρο στις 23 Δεκεμβρίου, ζητώντας του να εγκαταλείψει την εξουσία και να μεταβεί στην Τουρκία.

Όπως αναφέρεται, του προσφέρθηκε «μια άνετη και ασφαλής ζωή» στο εξωτερικό, πρόταση που ο 63χρονος ηγέτης απέρριψε. Η εφημερίδα υποστήριξε ότι, μετά την απόρριψη της πρότασης, ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή για στρατιωτική επιχείρηση στις 25 Δεκεμβρίου.

Οι ισχυρισμοί προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, ενώ επιβεβαιώθηκαν από τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ. Ο Γκράχαμ, ο οποίος ταξίδευε με το ίδιο αεροσκάφος με τον πρόεδρο Τραμπ, δήλωσε: «Ο Μαδούρο θα μπορούσε σήμερα να βρίσκεται στην Τουρκία, αλλά βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Δεν έχει κανέναν άλλον να κατηγορήσει παρά τον εαυτό του. Ο Τραμπ του είχε προσφέρει διέξοδο».

Θεωρήθηκε, μάλιστα, ενδεικτικό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άκουγε τις δηλώσεις του γερουσιαστή όρθιος, φέρεται να ένευσε καταφατικά, επιβεβαιώνοντας εμμέσως τον ισχυρισμό περί πρότασης προς τον Μαδούρο.