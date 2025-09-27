Ο βασιλιάς Κάρολος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αποκαλύπτει δημοσίευμα της Telegraph που επικαλείται δηλώσεις του επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ιδιωτικές συνομιλίες με τον μονάρχη κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψη ήταν «πολύ σημαντικές», δήλωσε ο κορυφαίος σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην εφημερίδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε θέση να ανακτήσει όλη τη γη της από τις ρωσικές δυνάμεις. Τα σχόλια αυτά αποτελούν μια έντονη αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη επιμονή του ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Η αλλαγή στη θέση του ακολούθησε μια συνάντηση με τον Ζελένσκι στα Ηνωμένα Έθνη αυτή την εβδομάδα.

Ερωτηθείς αν η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε αλλάξει τη γνώμη του κ. Τραμπ, ο Άντριι Γέρμακ, επικεφαλής προσωπικού του κ. Ζελένσκι, αντ’ αυτού επαίνεσε τις προσπάθειες του βασιλιά και του σερ Κιρ Στάρμερ.

«Θα ήθελα να αναφέρω ότι ήταν μια εξαιρετική επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και γνωρίζω τη θέση του Υψίστου, τη θέση του πρωθυπουργού Στάρμερ και των ανθρώπων που ο πρόεδρος Τραμπ συνάντησε… ήταν πολύ σημαντικό», δήλωσε.

Διπλωματικές πηγές υπέδειξαν ότι δεν ήταν σύμπτωση το γεγονός ότι η αλλαγή στάσης του κ. Τραμπ συνέβη τόσο σύντομα μετά τις συνομιλίες του με τον βασιλιά.

Πιστεύεται ότι ο μονάρχης συζήτησε το θέμα της Ουκρανίας σε ιδιωτικές συναντήσεις με τον πρόεδρο κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης.

Ο βασιλιάς φιλοξένησε τους Τραμπ στο Κάστρο του Γουίνδσορ. Στην ομιλία του στο επίσημο δείπνο, αναφέρθηκε στην Ουκρανία μία φορά ονομαστικά, σε μια ομιλία που ξεχώριζε για τον πολιτικό της τόνο.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο, είπε: «Οι χώρες μας έχουν την πιο στενή σχέση άμυνας, ασφάλειας και πληροφοριών που έχει υπάρξει ποτέ.

Σε δύο παγκόσμιους πολέμους, πολεμήσαμε μαζί για να νικήσουμε τις δυνάμεις της τυραννίας. Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί ξανά την Ευρώπη, εμείς και οι σύμμαχοί μας στεκόμαστε ενωμένοι υπέρ της Ουκρανίας, για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη.»