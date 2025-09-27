Το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότερα αεροδρόμια της Ευρώπης αντιμετωπίζουν προβλήματα με παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από drones.

Ο Δανός υπουργός Άμυνας, Τρουλς Λουντ Πόουλσεν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «όλα δείχνουν πως πρόκειται για έργο επαγγελματιών», προσθέτοντας ότι «σίγουρα δεν φαίνεται για σύμπτωση».

Παρ’ ότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για ρωσική εμπλοκή, οι πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών από ρωσικά drones στην ανατολική Ευρώπη κινητοποιήσαν το ΝΑΤΟ, με τον Γενικό Γραμματέα Μαρκ Ρούτε να ανακοινώνει την έναρξη της νέας επιχείρησης "Eastern Sentry” («Ανατολική Φρουρά») για την προστασία της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.

Περίπλοκη υπόθεση η κατάρριψη των drones

Προφανώς, οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν τη δυνατότητα να καταρρίψουν τα drones. Συχνά όμως είναι αδύνατο να ξεχωρίσουν από απόσταση εάν ένα drone είναι στρατιωτικό ή ψυχαγωγικό – και τελικά αυτό έχει χαθεί από το οπτικό πεδίο, προτού διαπιστωθεί το εάν πράγματι αποτελεί απειλή ή όχι.

Παράλληλα, «δεν είναι εύκολο να πετύχεις ένα drone με βλήματα, οπότε πρέπει να ρίξεις πάρα πολλά για να έχεις ικανοποιητικές πιθανότητες επιτυχίας», εξηγεί ο Σαβολάινεν. Και τότε, «ακόμα κι αν το πετύχεις, τα περισσότερα βλήματα πέφτουν στο έδαφος μετά τη ρίψη. Γι’ αυτό δεν συνίσταται η κατάρριψη drones [που πετούν] σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, εκτός εάν το εκάστοτε drone θεωρείται άμεση και επικίνδυνη απειλή».

Έτσι, οι κίνδυνοι παράπλευρων απωλειών - συνδυαστικά με το κόστος - καθιστούν την κατάρριψη σχεδόν αδύνατη. Ταυτοχρόνως, όπως προσθέτει ο Γκιλ, εξαιτίας της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία των drones, η νομοθεσία μένει πίσω, αφήνοντας έτσι τα αεροδρόμια ευάλωτα σε τέτοιου είδους προβλήματα.

«Δεν διαθέτουν όλα τα αεροδρόμια συστήματα εντοπισμού που μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Συνήθως βασιζόμαστε σε ανθρώπους στο έδαφος, στο προσωπικό ασφαλείας ή στους εργαζόμενους που αναφέρουν ότι είδαν κάτι. Και μετά τι κάνεις; Αν θες για παράδειγμα να καταρρίψεις το drone, ποιος θα το κάνει;», διερωτάται ο Γκιλ. Τα πολιτικά αεροδρόμια δεν έχουν εξάλλου νομικό δικαίωμα να καταρρίπτουν drones.

Guardian: Η ΕΕ προχωρά στο σχέδιο «Drone Wall» απέναντι στις εντεινόμενες ρωσικές παραβιάσεις

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η ΕΕ συμφώνησε να προχωρήσει με σχέδια για τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στο πλαίσιο της ανατολικής άμυνάς της, ενώ παράλληλα ενισχύεται η δυναμική για ένα δάνειο 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, βασισμένο σε ρωσικά παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, αναφέρει ο Guardian.

Μετά από συνάντηση με υπουργούς από 10 κράτη μέλη, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς και με εκπρόσωπο της Ουκρανίας, ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, δήλωσε ότι το τείχος από drones για προστασία από εισβολές αποτελεί άμεση προτεραιότητα και βασικό στοιχείο της άμυνας της ανατολικής πλευράς του μπλοκ.

Το ζήτημα αναδείχθηκε στην ημερήσια διάταξη μετά από σειρά εισβολών με drones στη Δανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, καθώς και παραβιάσεις του εσθονικού εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ η Ρωσία συνεχίζει τον θανατηφόρο βομβαρδισμό της Ουκρανίας.

Ο Κουμπίλιους τόνισε την επείγουσα ανάγκη για ένα αποτελεσματικό σύστημα ανίχνευσης, που περιλαμβάνει ραντάρ, ακουστικούς αισθητήρες και δυνατότητες αναχαίτισης και καταστροφής drones.

Ο επίτροπος σημείωσε επίσης την αναντιστοιχία κόστους της άμυνας κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών: «Εάν χρησιμοποιείτε αεροπορικούς πυραύλους για να καταρρίψετε ένα drone που κοστίζει 10.000 ευρώ, τότε καταναλώνετε έναν πύραυλο αξίας 1 εκατομμυρίου».

Το Κρεμλίνο επέκρινε την πρόταση κατάρριψης ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από την Ευρώπη ως «απερίσκεπτη» και «ανεύθυνη», με αφορμή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ που την υποστήριζε.

Παράλληλα, διαρροές αποκάλυψαν αυξανόμενη δυναμική για δάνειο 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, βασισμένο στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι μπορεί να εξασφαλίσει ένα άτοκο δάνειο ύψους 140 δισ. ευρώ χωρίς κατάσχεση κεφαλαίων, σύμφωνα με έγγραφο που διέρρευσε και δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Guardian.

Οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν το τείχος κατά των drones και το δάνειο για επανορθώσεις στη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης την επόμενη εβδομάδα, με στόχο την επίτευξη συμφωνιών έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Δανία: Υπέρπτηση drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση

Υπενθυμίζεται ότι αγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) παρατηρηθήκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας χθες το βράδυ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, έπειτα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είχαμε ένα περιστατικό γύρω στις 20.15 (τοπική ώρα, 21.15 ώρα Ελλάδας) που διήρκησε αρκετές ώρες. Ένα ή δύο drones παρατηρήθηκαν έξω και πάνω από την αεροπορική βάση» του Καρούπ, δήλωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας Σίμον Σκελσζάερ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Δεν τα καταρρίψαμε», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο για την προέλευση αυτών των drones.

Η αστυνομία συνεργάζεται με τον στρατό στο πλαίσιο της έρευνάς της, πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Η βάση του Καρούπ μοιράζεται τους διαδρόμους της προσγείωσης απογείωσης με το αεροδρόμιο του Μίτγιουλαντ, το οποίο έκλεισε για λίγο, ωστόσο καμία πτήση δεν επηρεάστηκε, καθώς δεν είχε προγραμματιστεί καμία εμπορική πτήση, συμπλήρωσε ο Σίμον Σκελσζάερ.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Δανία βρέθηκε στο στόχαστρο «υβριδικών επιθέσεων» τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας λόγο για μια μορφή μη συμβατικού πολέμου.

Τα περιστατικά έλαβαν χώρα μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση από την Κοπεγχάγη της απόκτησης, για πρώτη φορά, όπλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς προκειμένου να μπορεί να πλήττει μακρινούς στόχους, κρίνοντας πως η Ρωσία αντιπροσωπεύει μία απειλή «εδώ και χρόνια».