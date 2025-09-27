Η ΕΕ συμφώνησε να προχωρήσει με σχέδια για τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στο πλαίσιο της ανατολικής άμυνάς της, ενώ παράλληλα ενισχύεται η δυναμική για ένα δάνειο 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, βασισμένο σε ρωσικά παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, αναφέρει ο Guardian.

Μετά από συνάντηση με υπουργούς από 10 κράτη μέλη, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς και με εκπρόσωπο της Ουκρανίας, ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, δήλωσε ότι το τείχος από drones για προστασία από εισβολές αποτελεί άμεση προτεραιότητα και βασικό στοιχείο της άμυνας της ανατολικής πλευράς του μπλοκ.

Το ζήτημα αναδείχθηκε στην ημερήσια διάταξη μετά από σειρά εισβολών με drones στη Δανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, καθώς και παραβιάσεις του εσθονικού εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ η Ρωσία συνεχίζει τον θανατηφόρο βομβαρδισμό της Ουκρανίας.

Ο Κουμπίλιους τόνισε την επείγουσα ανάγκη για ένα αποτελεσματικό σύστημα ανίχνευσης, που περιλαμβάνει ραντάρ, ακουστικούς αισθητήρες και δυνατότητες αναχαίτισης και καταστροφής drones.

Ο επίτροπος σημείωσε επίσης την αναντιστοιχία κόστους της άμυνας κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών: «Εάν χρησιμοποιείτε αεροπορικούς πυραύλους για να καταρρίψετε ένα drone που κοστίζει 10.000 ευρώ, τότε καταναλώνετε έναν πύραυλο αξίας 1 εκατομμυρίου».

Το Κρεμλίνο επέκρινε την πρόταση κατάρριψης ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από την Ευρώπη ως «απερίσκεπτη» και «ανεύθυνη», με αφορμή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ που την υποστήριζε.

Παράλληλα, διαρροές αποκάλυψαν αυξανόμενη δυναμική για δάνειο 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, βασισμένο στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι μπορεί να εξασφαλίσει ένα άτοκο δάνειο ύψους 140 δισ. ευρώ χωρίς κατάσχεση κεφαλαίων, σύμφωνα με έγγραφο που διέρρευσε και δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Guardian.

Οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν το τείχος κατά των drones και το δάνειο για επανορθώσεις στη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης την επόμενη εβδομάδα, με στόχο την επίτευξη συμφωνιών έως τα τέλη Οκτωβρίου.