Ανοδικές τάσεις καταγράφει η ΝΔ στην Αθήνα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, με το κυβερνών κόμμα να φτάνει στο 33,9% στην εκτίμηση ψήφου και να διατηρεί προβάδισμα 21,8 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, που συγκεντρώνει 12,1%

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Political τα ποσοστά των πολιτικών κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου έχουν ως εξής:

ΝΔ: 33.9%

ΠΑΣΟΚ: 12.1%

Κ.Κ.Ε: 9.3%

ΣΥΡΙΖΑ: 7.2%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 7.1%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 6.1%

ΜΕΡΑ 25: 4.8%,

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 3.3%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3.1%,

ΝΙΚΗ: 2.7%,

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 2.5%,

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 2.3%,

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ: 5,6%

Στην απλή πρόθεση ψήφου τα αντίστοιχα ποσοστά των πολιτικών κομμάτων διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Ν.Δ: 24.9%

ΠΑΣΟΚ: 8.9%

Κ.Κ.Ε: 6.8%

ΣΥΡΙΖΑ: 5.3%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 5.2%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 4.5%

ΜΕΡΑ 25: 3.5%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 2.4%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 2.3%

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 1.8%

ΑΛΛΟ: 4.1%

ΑΠΟΧΗ: 5.1%

ΛΕΥΚΟ/ ΑΚΥΡΟ: 2.9%

Αναποφάσιστοι: 18.6%

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση στον Δήμο Αθηναίων, το 75,9% συμφωνεί με το να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας, ενώ το 76% βλέπει θετικά το πρόγραμμα ενίσχυσης του πρασίνου.

Εξίσου υψηλή είναι η αποδοχή για την κατεδάφιση 70 επικίνδυνων κτιρίων (86,9%), την απομάκρυνση τηλεφωνικών θαλάμων (89,4%) και την κάθαρση στον χώρο της εστίασης (72,4%).

Το 55,1% έχει θετική άποψη για τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα έναντι 39,7% που εκφράζουν αρνητική γνώμη. Σε επίπεδο αντιπολίτευσης, θετικές γνώμες συγκεντρώνουν ο Κ. Μπακογιάννης με 31,9%, ο Ν. Σοφιανός με 27,8%, ο Κ. Ζαχαριάδης με 22,3%, ο Κ. Παπαδάκης με 11,6% και η Ελ. Παπαδοπούλου με 10%.