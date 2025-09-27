Ανοδικές τάσεις καταγράφει η ΝΔ στην Αθήνα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, με το κυβερνών κόμμα να φτάνει στο 33,9% στην εκτίμηση ψήφου και να διατηρεί προβάδισμα 21,8 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, που συγκεντρώνει 12,1%
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Political τα ποσοστά των πολιτικών κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου έχουν ως εξής:
- ΝΔ: 33.9%
- ΠΑΣΟΚ: 12.1%
- Κ.Κ.Ε: 9.3%
- ΣΥΡΙΖΑ: 7.2%
- ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 7.1%
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 6.1%
- ΜΕΡΑ 25: 4.8%,
- ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 3.3%
- ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3.1%,
- ΝΙΚΗ: 2.7%,
- ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 2.5%,
- ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 2.3%,
- ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ: 5,6%
Στην απλή πρόθεση ψήφου τα αντίστοιχα ποσοστά των πολιτικών κομμάτων διαμορφώνονται ως ακολούθως:
- Ν.Δ: 24.9%
- ΠΑΣΟΚ: 8.9%
- Κ.Κ.Ε: 6.8%
- ΣΥΡΙΖΑ: 5.3%
- ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 5.2%
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 4.5%
- ΜΕΡΑ 25: 3.5%
- ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 2.4%
- ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 2.3%
- ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: 1.8%
- ΑΛΛΟ: 4.1%
- ΑΠΟΧΗ: 5.1%
- ΛΕΥΚΟ/ ΑΚΥΡΟ: 2.9%
- Αναποφάσιστοι: 18.6%
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση στον Δήμο Αθηναίων, το 75,9% συμφωνεί με το να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας, ενώ το 76% βλέπει θετικά το πρόγραμμα ενίσχυσης του πρασίνου.
Εξίσου υψηλή είναι η αποδοχή για την κατεδάφιση 70 επικίνδυνων κτιρίων (86,9%), την απομάκρυνση τηλεφωνικών θαλάμων (89,4%) και την κάθαρση στον χώρο της εστίασης (72,4%).
Το 55,1% έχει θετική άποψη για τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα έναντι 39,7% που εκφράζουν αρνητική γνώμη. Σε επίπεδο αντιπολίτευσης, θετικές γνώμες συγκεντρώνουν ο Κ. Μπακογιάννης με 31,9%, ο Ν. Σοφιανός με 27,8%, ο Κ. Ζαχαριάδης με 22,3%, ο Κ. Παπαδάκης με 11,6% και η Ελ. Παπαδοπούλου με 10%.