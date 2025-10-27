Ένας αργοκίνητος αλλά φονικός τυφώνας κινείται προς την Τζαμάικα, απειλώντας να πλήξει το νησί της Καραϊβικής με καταρρακτώδεις βροχές και καταστροφικούς ανέμους: Ο τυφώνας Melissa απειλεί να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στο νησί.

Οι μέγιστες ταχύτητες ανέμων της Melissa έφτασαν τα 160 μίλια (257 χιλιόμετρα) την ώρα, σύμφωνα με δελτίο του Αμερικανικού Εθνικού Κέντρου Τυφώνων (NHC) στις 8 π.μ. τοπική ώρα.

Lightning flashes within the powerful eye wall of Hurricane Melissa.



Incredible imagery this morning of Melissa, a Category 5 storm, south of Jamaica. pic.twitter.com/AeFva33fie — CIRA (@CIRA_CSU) October 27, 2025

Όπως αναφέρει το Reuters, η αργή εξέλιξη της καταιγίδας πάνω από τα ασυνήθιστα θερμά νερά της Καραϊβικής συνέβαλε στο να αυξηθεί θεαματικά το μέγεθος και η ισχύς της, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι του NHC, απειλώντας την Τζαμάικα με πρωτοφανείς καταστροφικούς ανέμους και έως και 3 πόδια (περίπου 90 εκατοστά) βροχής επί μέρες.

Ώρες αφότου διέταξε υποχρεωτικές εκκενώσεις για περιοχές της νότιας Τζαμάικα, συμπεριλαμβανομένης της ιστορικής πόλης Port Royal, ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες απηύθυνε έκκληση για διεθνή βοήθεια και προειδοποίησε για εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες, κατοικίες και υποδομές, όπως γέφυρες, δρόμους, λιμάνια και αεροδρόμια.

Πηγή: AP Photo/Matias Delacroix

Παρά τις προειδοποιήσεις, ορισμένοι κάτοικοι δήλωσαν στο Reuters ότι διστάζουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από φόβο για λεηλασίες, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι λεωφορεία περιμένουν να γεμίσουν για να μεταφέρουν περίπου 28.000 ανθρώπους που επηρεάζονται από τις εντολές εκκένωσης.

«Δεν υπάρχει καμία υποδομή στην περιοχή που να μπορεί να αντέξει έναν τυφώνα Κατηγορίας 5», δήλωσε ο Χόλνες.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του είναι όσο πιο προετοιμασμένη γίνεται, διαθέτοντας προϋπολογισμό έκτακτης ανάγκης ύψους 33 εκατ. δολαρίων και ασφαλιστικές και πιστωτικές προβλέψεις για ζημιές ελαφρώς μεγαλύτερες από εκείνες του καταστροφικού τυφώνα Beryl πέρυσι.

Σημειώνεται ότι, ο Beryl ήταν ο πιο πρόσφατος τυφώνας του Ατλαντικού που έφτασε ποτέ στην Κατηγορία 5, αλλά οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι καταιγίδες ενισχύονται πλέον ταχύτερα λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας των ωκεανών, που τροφοδοτεί με ενέργεια τα εποχιακά συστήματα.

I don’t really have a good feeling about this; ... people are ignoring mandatory evacuation orders.

881 emergency shelters are open, only 76 of them have reported activity. 972 people have registered into shelters.#Hurricane #Huracán #Hurrikan #Melissa #Jamaica https://t.co/PKLvvrOPoF — MIBAWI (Michael Barthel) (@RealMiBaWi) October 27, 2025

«Δεκάδες χιλιάδες οικογένειες αντιμετωπίζουν ώρες με ριπές ανέμων άνω των 100 μιλίων και μέρες αδιάκοπης, καταρρακτώδους βροχής», δήλωσε ο Jonathan Porter, επικεφαλής μετεωρολόγος της AccuWeather, προειδοποιώντας ότι οι ζημιές στις υποδομές θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την άφιξη βοήθειας.

«Οι αργοκίνητοι μεγάλοι τυφώνες καταλήγουν συχνά να γράφουν ιστορία ως μερικές από τις πιο θανατηφόρες και καταστροφικές καταιγίδες που έχουν καταγραφεί», πρόσθεσε. «Πρόκειται για μια ζοφερή κατάσταση που ξετυλίγεται με αργό ρυθμό».

🚨Hurricane Melissa: deadly category 5 storm threatens Jamaica



Hurricane Melissa has rapidly strengthened into a Category 5 storm, posing a severe threat to Jamaica with torrential rains, flash floods, and storm surges. The storm, moving at a slow pace of just three miles per… pic.twitter.com/3BAllW5qpE — News.Az (@news_az) October 27, 2025

Η Τζαμάικα έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν ισχυρούς τυφώνες, όπως ο Gilbert το 1988 (Κατηγορίας 4), αλλά ένα άμεσο πλήγμα από Κατηγορία 5 θα είναι άνευ προηγουμένου, δήλωσε ο Evan Thompson της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Τζαμάικας.

Ο τυφώνας Melissa κινείται πολύ πιο αργά από τον Gilbert, πρόσθεσε ο Porter, προειδοποιώντας ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να ετοιμαστούν να παραμείνουν στα σπίτια τους για ημέρες, καθώς ορισμένες κοινότητες μπορεί να αποκοπούν για εβδομάδες.

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί ο τραγικός απολογισμός του τυφώνα

Παράλληλα, στις γειτονικές χώρες Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία, ήδη έχουν σημειωθεί πολύωρες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στην Αϊτή, που έχει εξαντληθεί από χρόνια βίας συμμοριών, πάνω από 3.650 κάτοικοι στις νότιες περιοχές μετακινήθηκαν σε προσωρινά καταφύγια, ενώ οι αρχές ανέστειλαν τις πτήσεις προς και από τη νότια χερσόνησο και απαγόρευσαν τον απόπλου πλοίων.

Ο πρωθυπουργός των Μπαχαμών, Philip Davis, διέταξε εκκενώσεις για τους κατοίκους των νότιων και ανατολικών περιοχών του αρχιπελάγους, ενώ μεγάλο μέρος της ανατολικής Κούβας προετοιμάζεται για το αναμενόμενο πέρασμα της Melissa.

Οι κουβανικές αρχές ανέφεραν ότι έχουν εκκενώσει περισσότερους από 500.000 ανθρώπους που ζουν σε παράκτιες και ορεινές περιοχές ευάλωτες σε ισχυρούς ανέμους και πλημμύρες, και ότι ανέστειλαν τη λειτουργία σχολείων και συγκοινωνιών σε όλη την ανατολική Κούβα.

Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε καταφύγια γύρω από το Σαντιάγο ντε Κούβα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η οποία βρίσκεται ακριβώς στην προβλεπόμενη πορεία του τυφώνα.