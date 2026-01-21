Νταβός: Όλα τα βλέμματα στον Τραμπ - Η προσοχή σε Γροιλανδία, κυρώσεις και Συμβούλιο Ειρήνης

Το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης βρίσκεται στα όσα θα πει -δημοσίως και μακριά από τις κάμερες- ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την παρουσία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός με τον ίδιο να έχει «ανοίξει» την ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με στο ελβετικό θέρετρο, από τις βλέψεις για τον έλεγχο της Γροιλανδίας, τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, το Συμβούλιο Ειρήνης το οποίο ο ίδιος πρότεινε να δημιουργηθεί με αυτόν επικεφαλής, κ.α.

Η άφιξη του Τραμπ στο Νταβός γίνεται με καθυστέρηση λόγω του προβλήματος που εμφανίστηκε στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Ο Τραμπ επέστρεψε στην Ουάσινγκτον και αποχώρησε αργότερα με προορισμό το Νταβός, με το αρχικό πρόγραμμα του να έχει καθυστέρηση τριών ωρών.

Υπενθυμίζεται πως η ομιλία του Αμερικανού προέδρου ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 15:30 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) και αναμένεται να μετατεθεί για αργότερα το απόγευμα.

Η Γροιλανδία στο επίκεντρο

Από τις προηγούμενες μέρες ο Τραμπ έχει τονίσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πως δεν θα κάνει πίσω αναφορικά με το σχέδιο του για τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, απειλώντας με νέες και ισχυρές κυρώσεις τα κράτη της Ευρώπης που θα του δώσουν το «πράσινο φως».

Όπως ανέφερε το CNN, σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο οι κινήσεις που γίνονται από την πλευρά των Ευρωπαίων στοχεύουν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων μετά την υπόσχεση του Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε οποιονδήποτε σύμμαχο αντιταχθεί στην προσπάθειά του για «πλήρη και απόλυτο έλεγχο» της Γροιλανδίας. Αλλά πρόκειται επίσης για μια προσπάθεια να αποσπάσει γενικά την προσοχή του προέδρου από την εκστρατεία του για το δανικό έδαφος.

Μεταξύ των επιλογών στις οποίες έχουν επικεντρωθεί οι σύμβουλοι του Τραμπ και οι δυτικοί διπλωμάτες είναι η επέκταση των υφιστάμενων συνθηκών που επιτρέπουν στις ΗΠΑ να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις και άλλους πόρους στο νησί, καθώς και η προσθήκη εμπορικών και οικονομικών συμφωνιών.

Μια άλλη επιλογή που έχει συζητηθεί είναι η υπαγωγή της Γροιλανδίας σε μια Συμφωνία Ελεύθερης Σύνδεσης, η οποία θα της επέτρεπε να διατηρήσει το τρέχον καθεστώς της, παρέχοντας παράλληλα στις ΗΠΑ διευρυμένη πρόσβαση σε θέματα ασφάλειας σε αντάλλαγμα για οικονομική βοήθεια. Το Παλάου, οι Νήσοι Μάρσαλ και οι Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας υπάγονται σε μια τέτοια συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Το Συμβούλιο Ειρήνης

Ακόμα ένα θέμα που αναμένεται να συζητηθεί είναι τα σχέδια του Τραμπ σχετικά με την αμφιλεγόμενη πρόταση που προωθεί για το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης.

Το σχήμα αυτό είχε αρχικά επισήμως αναγγελθεί ως εποπτικό όργανο της ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας, ωστόσο ο καταστατικός χάρτης και οι προσκλήσεις συμμετοχής σε πάνω από 60 χώρες υποδεικνύουν πολύ ευρύτερες φιλοδοξίες του Αμερικανού προέδρου.

Οι όροι συμμετοχής στο Συμβούλιο Ειρήνης περιλαμβάνουν οικονομικά κριτήρια: οι χώρες που θέλουν μόνιμη θέση πρέπει να καταβάλουν μέχρι και 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ άλλες μπορούν να συμμετέχουν με προσωρινές θητείες χωρίς ανάλογη συνεισφορά, κάτι που έχει προκαλέσει κριτική και ερωτήματα για τη νομιμότητα και τον χαρακτήρα του προωθούμενου οργάνου.

Η προεδρία του αποδίδεται στον Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν ισοβίως. Μόνο ο ίδιος θα μπορεί να προσκαλεί ή να απομακρύνει μέλη, να ελέγχει την ημερήσια διάταξη και να εγκρίνει τελικά όλες τις αποφάσεις, διαθέτοντας ουσιαστικά δικαίωμα βέτο.

Ο Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχίες λέγοντας ότι το Συμβούλιο Ειρήνης μπορεί να ασχοληθεί με παγκόσμιες κρίσεις πέρα από τη Γάζα, ένα ρόλο που παραδοσιακά εκτελεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ότι του αρέσει ο ΟΗΕ αλλά ότι «ποτέ δεν έχει αξιοποιήσει το δυναμικό του».

Συμφωνία από «20 με 25 ηγέτες»

Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ και το Αζερμπαϊτζάν έχουν εκφράσει τη θέληση τους για να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, ενώ Γαλλία και Ιταλία έχουν εκφράσει την άρνηση του.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, ανέφερε την Τετάρτη σε δηλώσεις τους στο CNBC πως «έχουμε 20, μπορεί και 25, ηγέτες κρατών που έχυν ήδη συμφωνήσει να ενταχθούν» στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Ποιοι απέχουν

Μέχρι στιγμής, η Γαλλία –η οποία έχει διατυπώσει σε αυστηρό τόνο την αντίθεσή της στις προθέσεις Τραμπ για κατάληψη της Γροιλανδίας– δεν σχεδιάζει να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

«Ναι στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα, αλλά όχι στη δημιουργία ενός οργανισμού όπως έχει παρουσιαστεί, ο οποίος θα αντικαταστήσει τα Ηνωμένα Εθνη», δήλωσε χθες, Τρίτη, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Χθες, και η Νορβηγία, διά του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, διεμήνυσε πως δεν θα συμμετάσχει.

«Η Νορβηγία δεν θα συμμετάσχει στο “Συμβούλιο Ειρήνης” του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως αυτή παρουσιάζεται σήμερα», δήλωσε ο Αντρέας Μότσφελτ Κράβικ στην εφημερίδα Aftenposten.

Στον χορό των «όχι» εντάχθηκε και η Σουηδία που δεν θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία Τραμπ, για το «Συμβούλιο Ειρήνης» με βάση το κείμενο που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής, όπως γνωστοποίησε το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός της χώρας, Ουλφ Κρίστερσον, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νταβός, σήμερα, Τετάρτη.

Τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν το Συμβούλιο Ειρήνης

Σύμφωνα με τις έως τώρα ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου, την υλοποίηση της πρωτοβουλίας έχει αναλάβει ένα εκτελεστικό συμβούλιο που περιλαμβάνει:

τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο,

τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ,

τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ,

τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ,

τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apollo Global Management, Μαρκ Ρόουαν,

τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζέι Μπάνγκα

και τον αναπληρωτή σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Ρόμπερτ Γκάμπριελ.

Για την αμερικανική οικονομία

Στη σημερινή του ομιλία, ο Τραμπ αναμένεται να αναφερθεί και σε αυτό που ορίζει ως επιτυχίες του στον οικονομικό τομέα, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών δεν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο που χειρίζεται το θέμα.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι θα αναφερθεί στο αυξανόμενο κόστος στέγασης με ένα σχέδιο που θα επιτρέπει στους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν τα χρήματα των συνταξιοδοτικών τους προγραμμάτων 401(k) για την προκαταβολή για την αγορά σπιτιού.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα παρουσιάσει πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους στέγασης, θα προβάλει την οικονομική του ατζέντα χάρη στην οποία οι ΗΠΑ ηγούνται παγκοσμίως στην οικονομική ανάπτυξη και θα υπογραμμίσει ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ πρέπει να αφήσουν πίσω την οικονομική στασιμότητα και τις πολιτικές που την προκάλεσαν», ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.