Νταβός: Η Λαγκάρντ δεν θα συναντηθεί με τον Τραμπ - «Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι»

Οι ΗΠΑ «συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ κάνοντας έκκληση για «ενότητα και αποφασιστικότητα» από την ΕΕ απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι», απάντησε η Λαγκάρντ στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, όταν ρωτήθηκε από το Νταβός της Ελβετίας για το αν οι ΗΠΑ είναι σύμμαχοι ή αντίπαλοι της ΕΕ.

«Όταν είσαι σύμμαχος εντός της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, όταν είσαι σύμμαχος εδώ και δεκαετίες και έχεις μοιραστεί την ιστορία ο ένας του άλλου, το να απειλείς να καταλάβεις μια περιοχή που σαφώς δεν πωλείται, όπως η Γροιλανδία, και να επιβάλεις δασμούς και διάφορους άλλους περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο, δεν συμπεριφέρεσαι ακριβώς με τρόπο που παραπέμπει σε σύμμαχο», είπε.

Η Λαγκάρντ σημείωσε ότι θα παρακολουθήσει με προσοχή την ομιλία του Αμερικανού προέδρου, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα.

«Δεν πρόκειται να συναντηθώ προσωπικά μαζί του. Το πρόγραμμά μου για την ημέρα δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνω. Ωστόσο, θα πάω να τον ακούσω γιατί ο τρόπος που εκφράζεται και αυτά που λέει είναι ενδιαφέροντα», δήλωσε, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

«Μόλις ο πρόεδρος Τραμπ επαναπροσδιορίσει τη θέση του σήμερα το απόγευμα στο Νταβός, θα μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να καθορίσουν τι θα κάνουν από κοινού. Για εμένα, αυτό που φαίνεται θεμελιώδες είναι η ενότητα και η αποφασιστικότητα», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

«Δεν ανησυχώ, αλλά είμαι σε εγρήγορση και πολύ προσεκτική στο πώς οι ηγέτες -που έχουν αυτό το προνόμιο, ενώ εγώ όχι- θα βγουν από αυτή την κατάσταση είτε με θετικό τρόπο είτε σε ένα κλίμα εχθρότητας και αντιπαλότητας», συμπλήρωσε

Για την οικονομία

Ακόμα, η επικεφαλής της ΕΚΤ τόνισε πως η ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται μια «βαθιά αναθεώρηση» για να αντιμετωπίσει «την αυγή μιας νέας διεθνούς τάξης».

Σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι νέοι δασμοί από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, η Γαλλίδα αξιωματούχος υποστήριξε πως «η οικονομία της Γερμανίας μπορεί να επηρεαστεί περισσότερο από τη γαλλική» εφόσον υλοποιηθούν οι απειλές του Τραμπ για τους δασμούς.

Ο Τραμπ «συχνά υιοθετεί μια συναλλακτική προσέγγιση... θέτει τον πήχη πολύ ψηλά, σε επίπεδα που μερικές φορές είναι εντελώς μη ρεαλιστικά», δήλωσε η Λαγκάρντ.

Σε απάντηση, η Ευρώπη πρέπει να δείξει ποια μέσα έχει στη διάθεσή της, να επιδείξει συλλογική αποφασιστικότητα και να είναι ενωμένη και αποφασιστική, πρόσθεσε.

Η Λαγκάρντ πρόσθεσε πως οι δασμοί αναμένεται να έχουν μικρή ανοδική επίδραση στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, που είναι «υπό έλεγχο», όπως είπε.

Χωρίς να ανοίγει τα χαρτιά της για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ σχετικά με τα επιτόκια στην Ευρωζώνη το επόμενο χρονικό διάστημα, η Λαγκάρντ ανέφερε πως «η νομισματική πολιτική είναι σε μια καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή».