Η Σουηδία λέει «όχι» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Την απόφασή του η χώρα του να μη συμμετέχει στις εργασίες του Συμβουλίου Ειρήνης που συστήνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε σήμερα ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποδέχτηκε την πρόσκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης», όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Το Συμβούλιο είναι μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επίλυση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκινώντας από τη Λωρίδα της Γάζας, και θα έχει ισόβιο πρόεδρο τον Τραμπ.

Διπλωμάτες έχουν προειδοποιήσει ότι το συμβούλιο μπορεί να βλάψει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Το Ισραήλ εντάσσεται στην Αργεντινή, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, την Ουγγαρία, το Καζακστάν, το Μαρόκο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Βιετνάμ, αποδεχόμενο την πρόσκληση του Τραμπ.