BBC για Τραμπ: Κλονίζει την παγκόσμια τάξη περισσότερο από οποιονδήποτε πρόεδρο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει κλονίζει τόσο βάναυσα τις πολιτικές νόρμες και απειλήσει τις μακροχρόνιες συμμαχίες που στηρίζουν την παγκόσμια τάξη όσο κάνει άλλο ηγέτης των ΗΠΑ δεν έχει κάνει μετά από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ανέφερε σε ανάλυση του το BBC, κάνοντας αποτίμηση των τελευταίων κινήσεων που ακολουθεί ο Τραμπ.

Η ανάλυση του βρετανικού δικτύου έρχεται εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης που επιλέγει ο Τραμπ με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο της Γροιλανδίας και καθώς την Τετάρτη το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης στρέφεται στα όσα θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος από την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι παλιές κανόνες παραβιάζονται, με ατιμωρησία.

Ο Τραμπ περιγράφεται πλέον ως ο πιο «μετασχηματιστικός» πρόεδρος των ΗΠΑ – επευφημούμενος από τους υποστηρικτές του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, προκαλώντας ανησυχία σε άλλες πρωτεύουσες σε όλο τον κόσμο και μια προσεκτική σιωπή στη Μόσχα και το Πεκίνο.

«Είναι μια στροφή προς έναν κόσμο χωρίς κανόνες, όπου το διεθνές δίκαιο καταπατάται και όπου ο μόνος νόμος που φαίνεται να έχει σημασία είναι ο ισχυρότερος, με τις αυτοκρατορικές φιλοδοξίες να αναδύονται ξανά».

Μιλώντας την Τρίτη από το Νταβός και χωρίς να ονοματίσει προσωπικά τον Τραμπ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είναι μια στροφή προς έναν κόσμο χωρίς κανόνες, όπου το διεθνές δίκαιο καταπατάται και όπου ο μόνος νόμος που φαίνεται να έχει σημασία είναι ο ισχυρότερος, με τις αυτοκρατορικές φιλοδοξίες να αναδύονται ξανά».

Το BBC προσθέτει πως υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για έναν πιθανό επώδυνο εμπορικό πόλεμο, ακόμη και ανησυχία σε ορισμένους κύκλους ότι η 76χρονη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ θα μπορούσε τώρα να κινδυνεύει αν, στη χειρότερη περίπτωση, ο ηγέτης των ΗΠΑ προσπαθήσει να καταλάβει τη Γροιλανδία με τη βία.

«Δεν δίνει δεκάρα»

«Είναι ένας άνθρωπος των συναλλαγών και της ωμής δύναμης, της δύναμης τύπου μαφίας», λέει η Ζάνι Μίντον Μπέντος, αρχισυντάκτρια του Economist.

«Δεν βλέπει το όφελος των συμμαχιών, δεν βλέπει την ιδέα της Αμερικής ως ιδέα, ως σύνολο αξιών. Δεν δίνει δεκάρα για όλα αυτά».

Και δεν το κρύβει.

«Η Ρωσία και η Κίνα δεν φοβούνται καθόλου το ΝΑΤΟ. Ούτε στο ελάχιστο», δήλωσε ο Τραμπ προ ημερων στους New York Times. «Εμείς προκαλούμε τεράστιο φόβο».

Αν το θέμα ήταν η ασφάλεια, οι ΗΠΑ έχουν ήδη δυνάμεις στη Γροιλανδία και, βάσει μιας συμφωνίας του 1951, θα μπορούσαν να στείλουν περισσότερες δυνάμεις και να ανοίξουν περισσότερες βάσεις. «Πρέπει να την έχω υπό τον έλεγχό μου», λέει κατηγορηματικά ο Τραμπ.

Sane-washing

Το BBC συνεχίζει κάνοντας μια εκτενή αναφορά σε κρίσιμες στιγμές που έλαβαν χώρα στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των 12 μηνών στη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, από τις παρεμβάσεις του στη σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν το καλοκαίρι του 2025, το σχέδιο του για την επόμενη μέρα στη Λωρίδα της Γάζας, τους δασμούς, τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο κ.α.

Το δημοσίευμα στη συνέχεια αναφέρεται στο «sane-washing», μια φράση αρθρογράφου των Financial Times που αφορά τις ευγενικές περιγραφές που κάνουν διάφοροι ηγέτες από τον κόσμο για τον Τραμπ όταν τον επαινούν (με διάφορους τρόπους και προσφορές) για να τον έχουν στο πλευρό τους.

Καταλήγοντας, το BBC υπενθυμίζει τη φράση που είχε πει ο Τραμπ στη συνέντευξη του στους NYT νωρίτερα τον Ιανουάριο, όταν ρωτήθηκε τι θα μπορούσε να τον σταματήσει.

«Η δική μου ηθική. Το δικό μου μυαλό. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει» απάντησε ο Τραμπ.

Αυτό είναι που κρύβεται πίσω από μια αρμάδα συμμάχων που τώρα προσπαθούν να τον πείσουν, να τον κολακεύσουν, να τον αναγκάσουν να αλλάξει γνώμη.

Αυτή τη φορά, δεν είναι σίγουρο ότι θα πετύχουν.