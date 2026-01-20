Live η συνέντευξη Τύπου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στη συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο πρόεδρος Τραμπ επικεντρώθηκε αρχικά στη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί αναφορικά με τη δράση της ICE. «Στη Μινεσότα συνελήφθησαν δολοφόνοι. Μεταφέρθηκαν σε φυλακές των χωρών τους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνοντας φωτογραφίες μεταναστών που, όπως είπε, ήταν δολοφόνοι και έμποροι ναρκωτικών που συνελήφθησαν. «Κανείς δεν μιλά για το γεγονός ότι 19 δισ. δολάρια λείπουν από τη Μινεσότα».

Ανέφερε ότι η περασμένη χρονιά ήταν «μια εκπληκτική περίοδος». «Έχουμε κάνει περισσότερα από ό,τι έχει κάνει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση μέχρι τώρα στον τομέα του στρατού, στον τομέα του τερματισμού των πολέμων, στον τομέα της ολοκλήρωσης των πολέμων. Κανείς δεν έχει δει κάτι παρόμοιο», είπε ο Τραμπ.

Καθώς κοιτάζει τις φωτογραφίες, ο Τραμπ ανέφερε: «Πάω σε ένα όμορφο μέρος στην Ελβετία. Είμαι σίγουρος ότι με περιμένουν με μεγάλη χαρά στην Ελβετία». Όπως συνηθίζει στις δημόσιες τοποθετήσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος μεταπηδά από το ένα θέμα στο άλλο καθώς, η αναφορά στην Ελβετία αφορά προφανώς την επίσκεψή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, όπου αναμένεται να παραστεί αύριο, Τετάρτη.

Αναφορικά δε με τη Βενεζουέλα, ανέφερε ότι «τη μισούσα, αλλά τώρα τη λατρεύω», ενώ έπλεξε το εγκώμιο της Ματσάδο. «Μια απίστευτα συμπαθητική γυναίκα έκανε επίσης κάτι πολύ απίστευτο. Μιλάμε μαζί της και ίσως καταφέρουμε να την εμπλέξουμε με κάποιον τρόπο. Μαρία... Ίσως μπορούμε να το κάνουμε αυτό».

Trump on Venezuela:



An unbelievably nice woman also did a very incredible thing. We are talking to her and maybe we can get her involved in some way.



Maria... Maybe we can do that. pic.twitter.com/HYbTLpooAS — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

Παράλληλα, πλήρης ήταν η κάλυψη Τραμπ στην ICE χαρακτηρίζοντας μεταξύ άλλων τη γυναίκα που σοκαρισμένη στο βίντεο της δολοφονίας φώναζε «ντροπή» «τενόρο» και «επαγγελματία ηθοποιό».

Όσον αφορά την οικονομία είπε ότι «διορθώσαμε τον στασιμοπληθωρισμό που υπήρχε επί Μπάιντεν, το Χρηματιστήριο πάει πολύ καλά, έπεσε πολύ χρήμα στην οικονομία». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «μειώσαμε το εμπορικό έλλειμμα κατά 77% - και 1% καλο θα ήταν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέδειξε μάλιστα ένα μεγάλο όγκο σελίδων, το οποίο φέρεται να αποτελεί αρχείο όλων όσων έχει κάνει η αμερικανική κυβέρνηση τον έναν χρόνο διακυβέρνησης από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Όπως δήλωσε θέλει να αναφέρει κάποια βασικά σημεία από το έργο της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα.

Στη συνέχεια της συνέντευξής του ο Τραμπ επιτέθηκε στο Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ λέγοντας πως «αν κυβερνούσε τη χώρα θα την έκανε Βενεζουέλα».

Trump on Gavin Newsom:



If he ever ran the country, this country would be Venezuela. pic.twitter.com/DLQG81S7bS — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

Όσον αφορά τους δασμούς είπε:

«Δεν ξέρω τι θα κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο. Δεν ξέρω πού υπάρχει υπόθεση, αλλά έχουμε εισπράξει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και αν χάσουμε την υπόθεση, είναι πιθανό να χρειαστεί να κάνουμε ό,τι πρέπει για να τα επιστρέψουμε.

Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό εύκολα χωρίς να πληγούν πολλοί άνθρωποι, αλλά περιμένουμε με αγωνία την έκβαση της υπόθεσης. Και έχουμε τεράστια εθνική ασφάλεια χάρη στους δασμούς, καθώς και τεράστια έσοδα», υποστήριξε.

Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.