Νιγηρία: Ένοπλοι απήγαγαν 52 μαθητές από καθολικό σχολείο

Ένοπλοι στη Νιγηρία απήγαγαν 52 μαθητές από καθολικό σχολείο στην πολιτεία του Νίγηρα, μετέδωσε σήμερα ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Arise News.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωση της περιφερειακής κυβέρνησης της νιγηριανής πολιτείας του Νίγηρα αναφέρει ότι σημειώθηκε απαγωγή, αλλά προσθέτει ότι ακόμη ελέγχεται ο αριθμός των μαθητών που απήχθησαν.

«Η κυβέρνηση της πολιτείας του Νίγηρα δέχτηκε με μεγάλη θλίψη τη δυσάρεστη είδηση για την απαγωγή μαθητών από το σχολείο Σεντ Μαίρη», αναφέρει η ανακοίνωση που προσθέτει ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας αναζητούν τους μαθητές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Νιγηρίας The Whistler, οι ένοπλοι εισέβαλαν στο χωριό Παπίρι γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα και απήγαγαν άγνωστο αριθμό μαθητών.

Πηγή που δεν κατονομάζεται δήλωσε: «Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τον αριθμό των απαχθέντων μαθητών. Η απαγωγή σημειώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Στο σχολείο φοιτούν αγόρια και κορίτσια».

Παράλληλα, ένοπλοι απήγαγαν 38 πιστούς από μια εκκλησία στην πολιτεία Κουάρα της Νιγηρίας την Τρίτη και απαιτούν λύτρα ύψους 100 εκατομμυρίων ναϊρά (περίπου 69.000 δολάρια) ανά όμηρο, δήλωσε αξιωματούχος της εκκλησίας στο Reuters την Παρασκευή.

Η Νιγηρία έχει γνωρίσει ένα κύμα επιθέσεων από ενόπλους, περιλαμβανομένης της απαγωγής την Δευτέρα 25 μαθητριών από οικοτροφείο στην πολιτεία Κέμπι.

Οι επιθέσεις έχουν φέρει στο προσκήνιο την έλλειψη ασφάλειας στη χώρα αυτή της Δυτικής Αφρικής και έχουν αναγκάσει τον πρόεδρο της χώρας Μπόλα Τινούμπου να αναβάλει ταξίδια του στο εξωτερικό.