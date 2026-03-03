Nexta: Ρωσική κεραία φέρεται να βρέθηκε στο drone Shahed που χτύπησε τη βρετανική βάση στην Κύπρο (vid)

Στην Κύπρο, τα συντρίμμια ενός drone «Shahed» που επιτέθηκε στην αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι περιείχαν μια ρωσικής κατασκευής 4κάναλη κεραία «Kometa», σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορεί στα social media.

Το Clash Report ανέφερε ότι το ίδιο σύστημα χρησιμοποιείται σε ρωσικά drones και πυραύλους που επιτίθενται στην Ουκρανία, κάτι που πιθανόν να υποδηλώνει πιθανές αντίστροφες μεταφορές τεχνολογίας μεταξύ Ιράν και Ρωσίας.

«Ένας ρωσικός δέκτης αντι-παρεμβολών 'Kometa-M' φέρεται να βρέθηκε στα συντρίμμια ενός ιρανικού drone Shahed-136 που στόχευσε την αεροπορική βάση Ακρωτηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο».