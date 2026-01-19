Νετανιάχου: Τούρκοι και Καταριανοί στρατιώτες δεν θα αναπτυχθούν στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμήνυσε από το βήμα της Κνεσέτ ότι Τούρκοι και Καταριανοί στρατιώτες δεν θα αναπτυχθούν στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω συζητήσεων για τη δεύτερη φάση του σχεδίου ειρήνης.

Συγκεκριμένα, όπως αναμεταδίδουν οι Times of Israel, μιλώντας στην ολομέλεια της Κνεσέτ για τη δεύτερη φάση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεσμεύτηκε ότι Τούρκοι και Καταριανοί στρατιώτες «δεν θα βρίσκονται στη Λωρίδα».

Η δήλωση αυτή έρχεται, ωστόσο, ενώ η Τουρκία και το Κατάρ θα συμμετέχουν στο ισχυρό Εκτελεστικό Συμβούλιο της Γάζας, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος το Σαββατοκύριακο.

«Έχουμε μια συγκεκριμένη διαφωνία με τους φίλους μας στις ΗΠΑ σχετικά με τη σύνθεση του συμβουλίου που θα συνοδεύει τις διαδικασίες στη Γάζα», δήλωσε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος, όπως εκτιμάται, στο Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το Κατάρ και η Τουρκία «συμμετέχουν οριακά σε μια συμβουλευτική επιτροπή μίας από τις τρεις επιτροπές», προσθέτοντας ότι «δεν διαθέτουν καμία εξουσία, καμία επιρροή και κανέναν στρατιώτη».

Αναφερόμενος στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν πρόκειται για «ένα νέο είδος ΟΗΕ», σημειώνοντας πάντως ότι ο Τραμπ τον κάλεσε να συμμετάσχει. «Είναι ένα σώμα, αλλά υπάρχουν διάφορα σώματα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι είναι διατεθειμένος να αντιταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν υπάρχουν διαφωνίες σε ζητήματα αρχών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι κατά καιρούς διαφορές δεν πλήττουν τις σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «τον μεγαλύτερό μας φίλο στον Λευκό Οίκο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ελέγχουν αυτή τη στιγμή το 52% της Λωρίδας της Γάζας «από θέση ισχύος».

«Τι είναι η δεύτερη φάση;» διερωτήθηκε ρητορικά. «Η δεύτερη φάση λέει κάτι απλό: η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί».

«Παραμένουμε προσηλωμένοι σε αυτούς τους στόχους και θα επιτευχθούν», δεσμεύτηκε, «είτε με τον εύκολο τρόπο είτε με τον δύσκολο».

Τέλος, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι κανείς δεν χρειάζεται να του υπενθυμίσει τη σημασία της επιστροφής της σορού του αρχιλοχία Ραν Γκβίλι, του τελευταίου νεκρού ομήρου που παραμένει στη Γάζα. «Παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας και όσο λιγότερο μιλάμε γι’ αυτό, τόσο το καλύτερο», ανέφερε.