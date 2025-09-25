Νετανιάχου: Θα πω την αλήθεια του Ισραήλ στον ΟΗΕ - Αναμένεται η συνάντηση με Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου αναχώρησε την Πέμπτη από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν για τη Νέα Υόρκη, όπου την Παρασκευή θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και, όπως ανακοίνωσε, θα «πει» την «αλήθεια» του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, όπως αναμεταδίδει το Sky News, μιλώντας από το αεροδρόμιο πριν την αναχώρηση, ο Νετανιάχου τόνισε ότι στο βήμα του ΟΗΕ θα παρουσιάσει «την αλήθεια για τους πολίτες του Ισραήλ, την αλήθεια για τους στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων και την αλήθεια για το κράτος μας».

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης ότι θα καταδικάσει ηγέτες χωρών που, όπως είπε, αναγνώρισαν αυτή την εβδομάδα το κράτος της Παλαιστίνης.

WATCH: Prime Minister Benjamin Netanyahu's remarks prior to departing on a diplomatic visit to the US, where he will address the UN General Assembly and meet with US President @realDonaldTrump.https://t.co/0JdQwpWjbW pic.twitter.com/qhmqyeDgNe — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 25, 2025

«Θα καταδικάσω εκείνους τους ηγέτες που, αντί να καταδικάσουν τους δολοφόνους, βιαστές και αυτούς που καίνε παιδιά, θέλουν να τους δώσουν ένα κράτος στην καρδιά της χώρας του Ισραήλ. Αυτό δεν θα συμβεί», δήλωσε.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «για να συζητήσουμε τις μεγάλες ευκαιρίες που έφεραν οι νίκες μας και την ανάγκη να ολοκληρώσουμε τους πολεμικούς στόχους».

Axios: Το σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - «Ναι» από τους Άραβες ηγέτες

Το σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση με τους ηγέτες των αραβικών κρατών για το τέλος του πολέμου στη Γάζα, δημοσίευσε την Τετάρτη το Axios.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, ο Τραμπ παρουσίασε μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ σε Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες ένα «σχέδιο 21 σημείων» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και για τη διακυβέρνηση μετά τη Χαμάς, αποσπώντας θετικές αντιδράσεις από τους παρευρισκομένους.

Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε λεπτομερώς ένα σχέδιό του για το τέλος της πολέμου στην περιοχή, φοβούμενος ότι το Ισραήλ θα απομονώνεται όλο και περισσότερο διεθνώς, όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.

Οι αμερικανικές προτάσεις ήταν «παραλλαγές ιδεών που συζητούνται τους τελευταίους έξι μήνες» και «επικαιροποιήσεις ιδεών που είχαν αναπτύξει ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ», σημείωσε το Axios.

Τα βασικά σημεία της πρότασης Τραμπ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα κυριότερα σημεία της πρότασης «21 σημείων» του Ντόναλντ Τραμπ, είναι τα εξής:

Η απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων ομήρων.

Μόνιμη εκεχειρία.

Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταπολεμικό σχέδιο με μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς.

Μία δύναμη ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστινίους αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και την ανοικοδόμηση του θύλακα.

Κάποια εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Τραμπ φέρεται επίσης να ζήτησε από τους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες να υποστηρίξουν αυτές τις αρχές και να δεσμευτούν να συμμετάσχουν στο μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα.